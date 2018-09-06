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    У Польщі чиновник міністерства економіки працював на російську розвідку

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    У Польщі чиновник міністерства економіки працював на російську розвідку

    Чиновнику загрожує до 10 років позбавлення волі

    Краєва прокуратура Польщі повідомила про висунення обвинувального акту в справі Марека В., колишнього працівника Міністерства економіки, за його участь у діяльності російської військової розвідки ГРУ.

    Розслідування було закінчено 6 вересня.

    Марека В. затримали 23 березня цього року. Його підозрювали в тому, що він надавав важливу інформацію на тему польських інвестицій офіцерам спецслужб Росії.

    Затриманого звинувачено в участі у діяльності російської військової розвідки ГРУ проти Польщі у 2014-2016 роках.

    Зазначається, що в рамках шпигунської діяльності обвинувачений передавав інформацію, якою володів завдяки своїй роботі в Міністерстві економіки. За це йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

    Раніше повідомлялося, що в Естонії затримано двох чоловіків за підозрою в державній зраді і шпигунстві на користь Росії.

    Джерело: Польське радіо

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