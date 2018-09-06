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    У Росії заявили, що Сенцов після 115 днів голодування виглядає «цілком здоровим»

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    <span>Олег Сенцов</span> - У Росії заявили, що Сенцов після 115 днів голодування виглядає «цілком здоровим»
    Олег Сенцов

    За словами омбудсмена в ЯНАО Анатолія Сака, Сенцов нічого не потребує

    Український режисер Олег Сенцов, який відбуває покарання в колонії «Білий ведмідь» на Ямалі, після майже чотиримісячного голодування виглядає цілком здоровим і ні на що не скаржиться.

    Про це повідомив «Інтерфаксу» уповноважений з прав людини в ЯНАО Анатолій Сак.

    «Для людини, яка знаходиться в режимі голодування 115 днів, виглядає цілком здоровим. Він адекватний, спокійний в цілому. В добровільному порядку йому надається медикаментозна допомога. Коли я прийшов до нього, він як раз лежав на крапельниці», - розповів Сак про відвідини Сенцова в колонії.

    За словами омбудсмена, Сенцов повідомив, що нічого не потребує, він підтримує зв'язок з адвокатом і по телефону з родичами.

    «Я запитав про те, що до нього рвуться правозахисники, хочуть його відвідати різні священнослужителі. Сенцов сказав, що зустрічей з правозахисниками і представниками релігійних конфесій не потребує. Дослівно: «Бачити нікого не хочу. Мені цілком достатньо спілкування з моїм адвокатом і з вами», - передав слова політв’язня Сак.

    За словами омбудсмена, Сенцов заявив, що не має наміру припиняти голодування і готовий йти до кінця.

    Зустріч тривала близько 30 хвилин.

    Раніше повідомлялося, що Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.

    Сенцов голодує з травня цього року.

    Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що Сенцов не приймає їжу, але отримує живильні суміші, і загроз його життю немає.

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