Енергетична криза. В уряді пояснили, на що сподіваються найбільше

«Не виключено, що взимку працюватимуть всі 15 ядерних енергоблоків»

Під час гострого дефіциту газу та вугілля найбільше навантаження ляже на атомну енергетику. Такий розрахунок уряду в інтерв’ю «Главкому» озвучив радник прем'єр-міністра, колишній заступник міністра енергетики Юрій Бойко.

Якщо минулої зими в системі працювало 10 атомних блоків, то цієї зими працюватиме 14 блоків АЕС, а в разі потреби терміном до двох тижнів може бути задіяно і всі 15 блоків. Зараз працює 13 блоків, а незабаром буде включено і 14-й.

Атомна енергетика працює в базовому, тобто рівномірному графіку навантаження – це так звана нічна електроенергія.

«Взимку нам базового навантаження в енергосистемі буде цілком достатньо для того, аби завантажити 14 енергоблоків АЕС. Дійсно, можливості прийому енергосистемою базової потужності визначаються нічним провалом у споживанні електроенергії. Але взимку навіть вночі обсяг споживання такий, що дозволяє прийняти значні обсяги атомної електроенергії», – повідомив Бойко.

Україна входить до першої десятки держав з розвиненою ядерною енергетикою. На чотирьох АЕС експлуатуються 15 енергоблоків потужністю 13 835 МВт. Вони забезпечують виробництво більшої частини усієї електроенергії держави.