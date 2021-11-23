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    Енергетична криза. В уряді пояснили, на що сподіваються найбільше

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    Україна входить до першої десятки держав з розвиненою ядерною енергетикою<br /><br /> - Енергетична криза. В уряді пояснили, на що сподіваються найбільше
    Україна входить до першої десятки держав з розвиненою ядерною енергетикою

    Фото з відкритих джерел

    «Не виключено, що взимку працюватимуть всі 15 ядерних енергоблоків»

    Під час гострого дефіциту газу та вугілля найбільше навантаження ляже на атомну енергетику. Такий розрахунок уряду в інтерв’ю «Главкому» озвучив радник прем'єр-міністра, колишній заступник міністра енергетики Юрій Бойко.

    Якщо минулої зими в системі працювало 10 атомних блоків, то цієї зими працюватиме 14 блоків АЕС, а в разі потреби терміном до двох тижнів може бути задіяно і всі 15 блоків. Зараз працює 13 блоків, а незабаром буде включено і 14-й.

    Атомна енергетика працює в базовому, тобто рівномірному графіку навантаження – це так звана нічна електроенергія.

    «Взимку нам базового навантаження в енергосистемі буде цілком достатньо для того, аби завантажити 14 енергоблоків АЕС. Дійсно, можливості прийому енергосистемою базової потужності визначаються нічним провалом у споживанні електроенергії. Але взимку навіть вночі обсяг споживання такий, що дозволяє прийняти значні обсяги атомної електроенергії», – повідомив Бойко.

    Україна входить до першої десятки держав з розвиненою ядерною енергетикою. На чотирьох АЕС експлуатуються 15 енергоблоків потужністю 13 835 МВт. Вони забезпечують виробництво більшої частини усієї електроенергії держави.

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    Теги: енергетика вугілля Юрій Бойко електроенергія криза АЕС Україна радник
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    Енергетична криза. В уряді пояснили, на що сподіваються найбільше