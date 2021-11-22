Одіозний Кива живе у шикарному маєтку в Козині (відео)

Будинок має загальну площу 420 кв. м., на трьох поверхах він містить вісім кімнат

Будинок має загальну площу 420 кв. м., на трьох поверхах він містить вісім кімнат

Жодного будинку в декларації Киви немає

У будинку народного депутата від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви 16 листопада правоохоронці проводили обшуки. Але жодного будинку в декларації Киви немає, тож журналісти Bihus.Info взялися його розшукати.

Журналістам вдалося ідентифікувати будинок завдяки фото та відеозаписам, в яких про обшук в нардепа Іллі Киви розповідав його колега з ОПЗЖ, Вадим Рабінович. На численних відео, опублікованих Рабіновичем, інтер’єр та екстер’єр будинку, а також територія навколо нього часто потрапляють до кадру.

Співставивши те, що потрапило у кадр, із оголошеннями про продаж та оренду нерухомості, журналісти встановили, що йдеться про триповерховий будинок в Козині біля Києва. У березні минулого року його виставили на продаж за 21 млн грн або ж на довгострокову оренду за 120 тис. грн на місяць. Втім, ані будинку, ані витрат на нього немає в декларації народного депутата, де з нерухомості лише ділянка у Полтавській області і квартира доньки.

При цьому і Вадим Рабінович, і сам Кива у своїх повідомленнях про обшуки розповідали про цей будинок, як про житло Киви.

«Ось зараз в будинку Іллі Киви проходить обшук», – повідомляв в одному із відео Вадим Рабінович.

«О 6 ранку до мене прийшли співробітники Генеральної прокуратури і Державного бюро розслідувань», – розповідав Ілля Кива.

В оголошеннях йдеться, що будинок має загальну площу 420 кв. м. На трьох поверхах він містить вісім кімнат.

Біля будинку журналістам вдалося також зафіксувати автомобіль KIA, зареєстрований на колишнього помічника нардепа Киви – Олександра Даниленка. Деякі зі своїх відео, які нардеп від ОПЗЖ публікує у соцмережах, він записує саме в автомобілі KIA, а не в Toyota Land Cruiser, який вказаний у нього в декларації (власність брата, якою нардеп користується).

Безпосередньо під час обшуку Ілля Кива також пояснював, що це – будинок, в якому проживає його дворічна дитина.

На прохання журналістів пояснити, кому належить будинок в Козині, нардеп від ОПЗЖ у грубій формі відмовився від коментарів.

Нагадаємо, що минулого року ЗМІ вже публікували розслідування про майно Іллі Киви. У ньому йшлося, зокрема, про те, що Кива користується квартирою по вул. Лютеранській в центрі Києва, однак не вказує її в декларації. Тоді Кива пояснив, що в квартирі проживає його подруга, з якою в нього немає спільного побуту, а є лише «спільний секс».

Те минулорічне розслідування, зокрема, стало початковою точкою для позову до Киви з боку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, внаслідок якого Вищий антикорупційний суд вирішив конфіскувати в нардепа понад мільйон гривень, які Кива нібито заробив, здаючи в оренду жомову яму у Полтавській області.

Нагадаємо, народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

Також Кива поскаржився, що його позбавили ступеня кандидата наук.

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Минулого тижня стало відомо, що пістолети Киви отримають два воїни, які захищають Україну від російської агресії.