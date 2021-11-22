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    Одіозний Кива живе у шикарному маєтку в Козині (відео)

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    Будинок має загальну площу 420 кв. м., на трьох поверхах він містить вісім кімнат - Одіозний Кива живе у шикарному маєтку в Козині (відео)
    Будинок має загальну площу 420 кв. м., на трьох поверхах він містить вісім кімнат
    фото: Бігус.інфо

    Жодного будинку в декларації Киви немає

    У будинку народного депутата від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви 16 листопада правоохоронці проводили обшуки. Але жодного будинку в декларації Киви немає, тож журналісти Bihus.Info взялися його розшукати.

    Журналістам вдалося ідентифікувати будинок завдяки фото та відеозаписам, в яких про обшук в нардепа Іллі Киви розповідав його колега з ОПЗЖ, Вадим Рабінович. На численних відео, опублікованих Рабіновичем, інтер’єр та екстер’єр будинку, а також територія навколо нього часто потрапляють до кадру.

    Співставивши те, що потрапило у кадр, із оголошеннями про продаж та оренду нерухомості, журналісти встановили, що йдеться про триповерховий будинок в Козині біля Києва. У березні минулого року його виставили на продаж за 21 млн грн або ж на довгострокову оренду за 120 тис. грн на місяць. Втім, ані будинку, ані витрат на нього немає в декларації народного депутата, де з нерухомості лише ділянка у Полтавській області і квартира доньки.

    При цьому і Вадим Рабінович, і сам Кива у своїх повідомленнях про обшуки розповідали про цей будинок, як про житло Киви.

    «Ось зараз в будинку Іллі Киви проходить обшук», – повідомляв в одному із відео Вадим Рабінович.

    «О 6 ранку до мене прийшли співробітники Генеральної прокуратури і Державного бюро розслідувань», – розповідав Ілля Кива.

    В оголошеннях йдеться, що будинок має загальну площу 420 кв. м. На трьох поверхах він містить вісім кімнат.

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    Одіозний Кива живе у шикарному маєтку в Козині (відео)
    Одіозний Кива живе у шикарному маєтку в Козині (відео)
    Одіозний Кива живе у шикарному маєтку в Козині (відео)
    Одіозний Кива живе у шикарному маєтку в Козині (відео)

    Біля будинку журналістам вдалося також зафіксувати автомобіль KIA, зареєстрований на колишнього помічника нардепа Киви – Олександра Даниленка. Деякі зі своїх відео, які нардеп від ОПЗЖ публікує у соцмережах, він записує саме в автомобілі KIA, а не в Toyota Land Cruiser, який вказаний у нього в декларації (власність брата, якою нардеп користується).

    Безпосередньо під час обшуку Ілля Кива також пояснював, що це – будинок, в якому проживає його дворічна дитина.

    На прохання журналістів пояснити, кому належить будинок в Козині, нардеп від ОПЗЖ у грубій формі відмовився від коментарів.

    Нагадаємо, що минулого року ЗМІ вже публікували розслідування про майно Іллі Киви. У ньому йшлося, зокрема, про те, що Кива користується квартирою по вул. Лютеранській в центрі Києва, однак не вказує її в декларації. Тоді Кива пояснив, що в квартирі проживає його подруга, з якою в нього немає спільного побуту, а є лише «спільний секс».

    Те минулорічне розслідування, зокрема, стало початковою точкою для позову до Киви з боку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, внаслідок якого Вищий антикорупційний суд вирішив конфіскувати в нардепа понад мільйон гривень, які Кива нібито заробив, здаючи в оренду жомову яму у Полтавській області.

    Нагадаємо, народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

    Також Кива поскаржився, що його позбавили ступеня кандидата наук.

    А ще опальний нардеп влаштував істерику в Раді (відео 18+).

    Минулого тижня стало відомо, що пістолети Киви отримають два воїни, які захищають Україну від російської агресії.

    Теги: обшук ЗМІ Вадим Рабінович корупція в Україні автомобіль розкіш житло розслідування будинок Опозиційна платформа — За життя Ілля Кива майно
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    Одіозний Кива живе у шикарному маєтку в Козині (відео)