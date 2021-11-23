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    США запровадили санкції проти «Північного потоку – 2». Росія відповіла

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    Під нові санкції США, зокрема, потрапив&nbsp;корабель &laquo;Марлін&raquo;, який залучали до будівництва газопроводу - США запровадили санкції проти «Північного потоку – 2». Росія відповіла
    Під нові санкції США, зокрема, потрапив корабель «Марлін», який залучали до будівництва газопроводу
    фото: reuters

    РФ наголошує, що діалог через санкції неприйнятний і порушує міжнародне право

    Сполучені Штати Америки запроваджують санкції проти двох суден та однієї компанії, які беруть участь у реалізації російського проєкту газопроводу «Північний потік – 2». Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен, повідомляє CNN.

    За його словами, нові обмежувальні заходи торкнуться «пов'язаної з Росією компанії» Transadria Ltd і корабля «Марлін», що знаходиться у її власності. Згідно з даними порталу MarineTraffic, судно ходить під прапором Росії. Назву другого корабля глава Держдепу уточнювати не став.

    Нові санкції з боку США вже прокоментував посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов. Дипломат наголосив, що діалог через санкції неприйнятний і порушує міжнародне право.

    «Усі потуги проти російського нафтогазового експорту до Європи розглядаємо як недобросовісну конкуренцію, яка підриває принципи вільного ринку», – сказав представник РФ.

    Крім того, Росія категорично відкидає звинувачення щодо російської енергетичної політики.

    «Такі заяви показують неповагу Сполучених Штатів до своїх союзників, які готові до вибудовування з нашою країною довгострокового взаємовигідного співробітництва», – сказав російський посол.

    До слова, депутат Європарламенту допустив зрив запуску «Північного потоку – 2» через США.

    Як відомо, американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями через «Північний потік – 2».

    Також США назвали гарантований спосіб знищення «Північного потоку – 2».

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    Теги: Росія енергетика США санкції посол Північний потік-2 Ентоні Блінкен
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    США запровадили санкції проти «Північного потоку – 2». Росія відповіла