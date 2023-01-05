Незламні воїни, Борис Джонсон і «кварталівці». Кого нагороджував Зеленський у 2022 році

За 2022 рік держава витратила на виготовлення державних нагород 160 млн грн

За 10 місяців повномасштабної війни президент Зеленський видав понад 800 указів та розпоряджень, левова частка їх стосувалася воєнної тематики. Центральне місце в указах Зеленського відводилося присвоєнню державних нагород. Насамперед військовим.

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Найвищою відзнакою є звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка». Потім – орден Богдана Хмельницького (має три ступені, вручається за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України), орден «За мужність» (має три ступені, ним нагороджуються військові за особисті мужність і героїзм), та орден Данила Галицького (за значний особистий внесок у розбудову України, сумлінне та бездоганне служіння українському народові).

Також Зеленський відзначає воїнів медалями «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни», «За бездоганну службу» і «За врятоване життя».

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Під час повномасштабної війни було засновано і нові нагороди: почесну відзнаку «За мужність та відвагу» (для відзначення особливих бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму особового складу військових частин), відзнаку президента України «Хрест бойових заслуг» (за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання, або видатні успіхи в управлінні військами (силами) під час ведення воєнних (бойових) дій), відзнаку президента України «За оборону України» (нагородженими можуть бути як військові, так і волонтери) і відзнаку президента України «Золоте серце» (за вагомий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху у зв’язку з військовою агресією Росії проти України та подолання її наслідків).

«Секретний» перелік нагороджених

«Наші воїни, саме воїни, українські герої – не просто військовослужбовці. Не просто солдати і матроси, не просто сержанти і старшини, не просто офіцери і генерали. Воїни – вони є надією мільйонів людей на життя. Вони є надією Європи на спокій. Вони є надією світу, що час імперій не повернути», – так характеризував захисників України президент Зеленський під час щорічного звернення до депутатів Верховної Ради 28 грудня.

«Главком» двічі звертався із запитами до Офісу президента з проханням надати перелік нагороджених президентом військовослужбовців Збройних сил та інших формувань за час агресії Росії. Там спочатку відповіли, що управління державних нагород веде лише персональний облік нагороджених, але ділитися ним не стали.

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У наступній відповіді Офіс президента відповів, що не створювалося жодного переліку нагороджених військових. І порадили ознайомитися з відповідними указами президента на його офіційному сайті.

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«Главком» таки проаналізував майже 400 таких указів, оприлюднених під час війни. За нашими підрахунками, протягом 24 лютого – 28 грудня 2022 року Володимир Зеленський присвоїв військовим, співробітникам Нацполіції, ДСНС, Державної прикордонної служби, Державного бюро розслідувань трохи більше 34 тис. державних нагород. З них 5451 – посмертно. Героями України стали 194 особи, з них 87 посмертно.

Найщедріше президент нагороджував захисників у перші місяці війни. Наприклад, у квітні Зеленський відзначив 6461 воїна, у травні було вручено 5800 держнагород, у червні – 4511 держнагород.

Указ із рекордною кількістю відзначених посмертно захисників України за час повномасштабної війни датований 30 червня – тоді Зеленський нагородив 214 військових орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Друзі України

Щедро відзначає президент також міжнародних партнерів України, які особливо активно допомагають нашій державі протидіяти російському агресору.

Так, 31 березня Зеленський нагородив орденом княгині Ольги І ступеня президента Європейського парламенту Роберту Мецолу «за вагомий особистий внесок у консолідацію міжнародної підтримки України у протистоянні російській агресії».

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Орденом княгині Ольги III ступеня було відзначено спікера Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі «за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-американського міждержавного співробітництва, підтримку суверенної, незалежної та демократичної України».

1 червня кавалерами ордена князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня стали польський віцепрем’єр-міністр Ярослав Качинський і голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький «за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-польського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України».

23 серпня Зеленський відзначив орденом Свободи тодішнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона «за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-британського міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України». А після звільнення з посади Джонсон став президентом британської ініціативи «Консерватори-друзі України».

Борис Джонсон – один із перших європейських топдіячів, який став на захист України фото з сайту глави держави

Також президент нагородив кількох міністрів, політиків, державних діячів, дипломатів, журналістів, міських голів європейських країн «за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, популяризацію Української держави у світі».

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Друзі Зеленського

Не обійшлося у темі держнагород і без скандалів. До Дня незалежності президент видав указ про нагородження державними відзнаками, у який потрапили різні за родом діяльності люди – від чиновників до священників. Були у цьому списку також колишні колеги Зеленського по «Кварталу» Євген Кошовий і Олександр Пікалов. Їх нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Зауважимо: цією нагородою відзначаються видатні заслуги громадян в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності.

Після хвилі критики пресслужба Офісу президента повідомила ЗМІ, що особливі заслуги Кошового, Пікалова і команди «Студія «Квартал 95» полягають у «потужній волонтерській діяльності». Йдеться про виступи перед українськими військовими у військових частинах у Миколаєві, Харкові, на Дніпропетровщині та інших містах, де відбуваються бойові дії (понад 140 виступів).

«Кварталівці» Євген Кошовий та Олександр Пікалов стали кавалерами ордену «За заслуги» фото з відкритих джерел

Таким же орденом президент 21 листопада нагородив мешканця Снігурівки Миколаївської області Віктора Тодорова. Він, як пишуть ЗМІ, протягом восьми місяців окупації Снігурівщини ризикував життям, регулярно повідомляючи відповідні служби про місцезнаходження окупантів та скупчення військової техніки ворога.

Дорогі нагороди

Кожна державна нагорода, а їх під час війни виготовлено декілька тисяч, коштовна річ. Якщо у 2021 році Державне управління справами витратило на виготовлення державних нагород трохи більше 23 млн грн, то станом на 22 грудня 2022 року витрати становили 155,75 млн грн. Але перелік нагороджених, з якого можна було би дізнатися і точну кількість виготовлених нагород, чиновники надавати відмовляються.

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дані державного вебпорталу Spending

дані державного вебпорталу Spending

18 жовтня Кабмін відкорегував своє липневе розпорядження, яким дав Держуправлінню справами 147,3 млн грн на виготовлення державних нагород та пам’ятних знаків. Тепер ця сума збільшилася до 160,7 млн грн.

Віталій Тараненко, «Главком»