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Зеленський просив у Байдена Atacms: чи отримає Україна ракети

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський просив у Байдена Atacms: чи отримає Україна ракети
Зброя більшої дальності дозволить Україні завдати удару по ключових російських позиціях
фото ілюстративне

Ходжес: «Ракети Atacms для систем Himars – це «саме те, що Україні зараз потрібно»

Якщо Україна отримає від США ракети Atacms, це дозволить вражати цілі в Криму та інші ключові позиції російської армії. Про це заявив колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес, передає Politico.

Ходжес зазначив, що ракети Atacms для систем Himars – це «саме те, що Україні зараз потрібно». Зброя більшої дальності дозволить завдати удару по ключових російських позиціях, таких як Керченський міст, російські військово-повітряні бази в Криму та лінії зв'язку.

Politico з посиланням на джерела зазначає, що Зеленський порушував це питання під час переговорів з президентом США Джо Байденом, але останній не погодився. 

Крім того, військові лідери вже кілька місяців говорять про те, що американські танки Abrams і німецькі танки Leopard схилять шальки терезів на користь Україні у деяких ближніх боях. Очікується, що таку зброю Україна отримає вже цієї зими. Зокрема, ці танки можуть допомогти Києву успішно вести наступальні дії навколо Бахмута і на півдні.

Також повідомляється, що українські офіційні особи попросили адміністрацію Байдена надіслати лише кілька танків «Абрамс» – три або чотири – щоб зламати опір Німеччини, яка відмовляється постачати Україні свої танки «Леопард» першою з країн НАТО. На переконання Києва, навіть невелика кількість танків «Абрамс» від США усуне цю перешкоду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 грудня у Вашингтоні зустрівся із президентом США Джо Байденом. Перемовини тривали декілька годин. Під час зустрічі лідери обговорили питання подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики. 

Кремль офіційно відреагував на візит Зеленського в США привселюдною лайкою.

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Теги: США війна росія окупанти Україна

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