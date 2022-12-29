Головна Країна Політика
search button user button menu button

Створення нового уряду Ізраїлю: Зеленський звернувся до Нетаньяху

Юрій Лящук
glavcom.ua
Створення нового уряду Ізраїлю: Зеленський звернувся до Нетаньяху
Нетаньяху офіційно заступив на посаду на шостий термін
фото: Chris Kleponis

Зеленський підтвердив готовність до співпраці з прем'єр-міністром Ізраїлю

Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зі створенням нового уряду і підтвердив готовність до співпраці. Відповідний допис з'явився у Twitter президента України.

«Вітаю прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху зі створенням нового уряду. Бажаю успіхів на шляху до добробуту та безпеки Ізраїлю, підтверджую готовність України до тісної співпраці для посилення наших зв’язків і протистояння спільним викликам, процвітання та перемоги над силами зла», – написав Зеленський у привітанні.

Створення нового уряду Ізраїлю: Зеленський звернувся до Нетаньяху фото 1

Зазначимо, що Біньямін Нетаньяху до цього обіймав посаду прем'єр-міністра Ізраїлю у 1996-1999 і 2009-2021 роках. А також був міністром оборони Ізраїлю з 18 листопада 2018 до 8 листопада 2019 року.

Нагадаємо, Єрмак вважає, що Зеленський має йти на другий президентський термін.

Читайте також: Банкова підрахувала, скільки Зеленський провів розмов, зустрічей та виступів з початку вторгнення
Теги: Україна Ізраїль Беньямін Нетаньягу Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Банкова підрахувала, скільки Зеленський провів розмов, зустрічей та виступів з початку вторгнення
Банкова підрахувала, скільки Зеленський провів розмов, зустрічей та виступів з початку вторгнення
Сьогодні, 17:44
В оточені Зеленського розмов про другий термін не ведуть
Єрмак вважає, що Зеленський має йти на другий президентський термін
Сьогодні, 18:05
Зброя більшої дальності дозволить Україні завдати удару по ключових російських позиціях
Зеленський просив у Байдена Atacms: чи отримає Україна ракети
Сьогодні, 19:24

Політика

Окупанти скасували комендантську годину в «ЛНР» на час новорічних свят
Окупанти скасували комендантську годину в «ЛНР» на час новорічних свят
Данілов пояснив, чому Путін перестав погрожувати ядерною зброєю
Данілов пояснив, чому Путін перестав погрожувати ядерною зброєю
Створення нового уряду Ізраїлю: Зеленський звернувся до Нетаньяху
Створення нового уряду Ізраїлю: Зеленський звернувся до Нетаньяху
Рада має намір визнати незалежність одного з регіонів РФ: зареєстровано постанову
Рада має намір визнати незалежність одного з регіонів РФ: зареєстровано постанову
Депутат розкритикував скандальну ініціативу про посилення покарань для солдатів
Депутат розкритикував скандальну ініціативу про посилення покарань для солдатів
Президент підписав закон «Про медіа»
Президент підписав закон «Про медіа»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Ракетна небезпека: ворог підняв стратегічну авіацію
112K
Ракетна атака по Україні: деталі про пошкодження та наслідки
94K
Повітряна тривога в Україні тривала майже п'ять годин (оновлено)
33K
Зеленський попросив Байдена надати сучасне озброєння, Вашингтон відмовив: Politico повідомило деталі
31K
На Франківщині ракета влучила у житловий будинок (фото)
21K
Передноворічний терор. Що відомо про масовану атаку на Україну

Новини

Кличко підтвердив вибухи у Києві
Сьогодні, 09:13
ЗСУ наступають на Запоріжжі: дані Генштабу про ворожі втрати
Сьогодні, 06:57
Двоє важкопоранених українців прибули на лікування до Словенії (фото)
Вчора, 21:52
СБУ затримала експрацівників «Укрзалізниці», які допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну
Вчора, 19:23
ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
Вчора, 06:55
Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
27 грудня, 18:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту