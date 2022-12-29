Створення нового уряду Ізраїлю: Зеленський звернувся до Нетаньяху

Нетаньяху офіційно заступив на посаду на шостий термін

Зеленський підтвердив готовність до співпраці з прем'єр-міністром Ізраїлю

Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зі створенням нового уряду і підтвердив готовність до співпраці. Відповідний допис з'явився у Twitter президента України.

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«Вітаю прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху зі створенням нового уряду. Бажаю успіхів на шляху до добробуту та безпеки Ізраїлю, підтверджую готовність України до тісної співпраці для посилення наших зв’язків і протистояння спільним викликам, процвітання та перемоги над силами зла», – написав Зеленський у привітанні.

Зазначимо, що Біньямін Нетаньяху до цього обіймав посаду прем'єр-міністра Ізраїлю у 1996-1999 і 2009-2021 роках. А також був міністром оборони Ізраїлю з 18 листопада 2018 до 8 листопада 2019 року.

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Нагадаємо, Єрмак вважає, що Зеленський має йти на другий президентський термін.