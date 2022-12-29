Єрмак вважає, що Зеленський має йти на другий президентський термін

В оточені Зеленського розмов про другий термін не ведуть

«Ми отримали найкращого за 30 років президента України»

Незважаючи на те, що в оточенні президента не обговорюють, чи піде Зеленський на другий термін, очільник ОП Андрій Єрмак вважає, що президентові він необхідний. Про це керівник ОП сказав в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

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«Ми отримали найкращого за 30 років президента України. Є багато того, що Зеленський може зробити для країни. Я особисто вважаю, що він повинен піти на другий термін», – пояснив голова ОП.

Єрмак допустив, що Зеленський може відмовитися, і це буде його рішення.

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«Але я би хотів, щоб Зеленський був президентом України і другий строк», – повторив він.

Очільник ОП назвав себе менеджером, який робить все для того, щоб головнокомандувач ЗСУ був ще більш ефективним під час війни, він жодного разу не пошкодував про свій вибір бути поруч з президентом.

«Президент Зеленський та українська нація творять історію, і я пишаюся, що є маленькою частиною цієї історії. Я робитиму все, що зможу, щоб країна перемогла і відновилася», – сказав Єрмак.

Нагадаємо, незважаючи на те, що очікувана чистка в уряді перенесена на наступний рік, передноворічна кадрова лихоманка таки знайшла свій виплеск у Верховній Раді. На останньому засіданні цього року з другої спроби депутати все-таки змогли прийняти постанову щодо зміни керівництва трьох ключових комітетів: з питань бюджету, місцевого самоврядування та з прав людини і реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак лаконічно анонсував збільшення кількості зброї і пригрозив агресору пекельною зимою.