У МОЗ розповіли, за який час вакцинують 50% населення

Лікар Ляшко: «Наша потужність – це робити близько 10 млн щеплень на місяць»

Україна звернулася до Covax, щоб розглянути можливість пріоритезувати поставки вакцин саме на червень

Міністерство охорони здоров'я потенційно може виконати вакцинацію від коронавірусу 50% населення України до 24 серпня. Таке завдання поставив президент Володимир Зеленський. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю «Сегодня».

За словами Ляшка, МОЗ розписав, скільки потрібно робити щеплень щомісяця – 5,6 млн.

«Перевірили наші потужності, коли надійшло 364 тис. доз вакцини AstraZeneca. На початку великодніх свят відкрилося 1700 пунктів вакцинації – за ці два дні провели 70 тис. і 74 тис. щеплень. Тобто, система здатна робити близько 100 тис. щеплень на добу. Це тільки з задіяними пунктами щеплень, яких відкрилося 60%», – зазначив заступник міністра.

Ляшко підкреслив, що після задіяння усіх 3200 пунктів щеплень і 500 мобільних бригад кількість щеплень значно зросте. Також у планах міністерства – відкрити в містах-мільйонниках прищепні центри.

«Наша потужність – це робити близько 10 млн щеплень на місяць. Зараз тільки питання у доступності та наявності вакцин. Президент поставив завдання знайти можливості і наблизити поставки, щоб організувати максимально щеплення до Дня Незалежності – є мета – вакцинувати 50%. Потенційно ми її можемо виконати, будемо намагатися виконати шляхом прискорення та пошуку нових поставок», – заявив заступник голови МОЗ.

Україна також звернулася до Covax, щоб розглянути можливість пріоритезувати поставки вакцин саме на червень.

«Будемо робити все для того, щоб виконати доручення, яке дали президент і прем'єр-міністр України. (Точної) цифри (вакцинованих) не можемо назвати, будемо робити все, щоб вакцинувати якомога більше людей», – зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 11 травня, різко збільшилися темпи введень другої дози вакцини від коронавірусу. 18 264 людини отримали щеплення проти Covid-19.

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