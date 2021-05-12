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    Чоловік двічі викрав патрульний автомобіль з-під носа у поліцейських

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    Злодій двічі тікай на поліцейському автомобілі - Чоловік двічі викрав патрульний автомобіль з-під носа у поліцейських
    Злодій двічі тікай на поліцейському автомобілі

    На очах у поліцейських американець викрав патрульний автомобіль двічі поспіль

    У четвер, 6 травня, поліція Флориди відреагувала на виклик про сварку в мотелі. Коли патрульні прибули на місце, 33-річний Ксав'є Джаверн Каммінгс вскочив у патрульну машину та почав утікати.

    Поліція швидко вийшла на переслідування утікача. В ході гонитви, правоохоронцям вдалось успішно здійснити маневр, який змусив чоловіка на викраденому поліцейському транспортному засобі виїхати з дороги, в результаті чого він врізався в дерева у лісистій місцевості.

    Однак це не зупинило Каммінгса. Коли поліцейські спробували його заарештувати, він вискочив із одного краденого поліцейського автомобіля і встиг вскочити в інший, навіть кращий – поліцейський перехоплювач Ford Explorer, який залишився без нагляду. На ньому він продовжив свою втечу.

    Каммінгс продовжував їхати хайвеєм ще 8–10 миль, перш ніж шиповані стопори пробили шини Explorer, змусивши його зупинитися на узбіччі, де його негайно взяли під варту.

    Ксав'є Каммінгсу висунуто безліч звинувачень, включаючи збройну крадіжку транспортного засобу, втечу, носіння вогнепальної зброї, крадіжку вогнепальної зброї, крадіжку моторного транспортного засобу та керування транспортними засобами з призупиненим водійським посвідченням.

    Джерело: 24 канал

    Теги: США поліція
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