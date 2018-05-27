Що ми знаємо і не знаємо про катастрофу MH17

Фотографія: AFP/Getty Images За даними слідчих, 17 червня на фермі біля села Первомайське з «Буку» у небо була випущена ракета 9М38

Впливова The Guardian зібрала в купу усі нові докази причетності Росії до злочину, який стався чотири роки тому

Останні результати рослідування вказують на те, що саме російська ракета збила малайзійський літак над Україною

Про що говорять міжнародні слідчі?

Слідчі підтверджують, що ракети, якими був збитий літак MH17 над східною частиною України, були російські. А робила ці постріли 53-та зенітна бригада, що на той час дислокувалася у Курську у західній частині Росії. Докази, що підтверджують цей висновок, є юридично переконливими і в подальшому будуть представлені у суді.

Пускова ракета «Бук» належала російському конвою, що перебував у Курську в червні 2014-го. Вона неодноразово була помічена під час бойових дій в період з 23 по 25 червня по мірі того, як конвой пересувався на південь.

«Бук» нелегально переправили через кордон в Україну і перевезли на червоному низькорамному вантажному автомобілі Volvo з білою кабіною. Потім його розмістили на окупованій території. За даними слідчих, 17 червня на фермі біля села Первомайське з «Буку» у небо була випущена ракета 9М38. Вона влучила у малайзійський Boeing-777, що прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. Загинуло 298 чоловік.

Після цього пускова установка «Бук» була знову перевезена до Росії. Результати, представлені минулого четверга, підтверджують дослідження, що було опубліковане майже три роки тому дослідницькою пошуковою мережею Bellingcat. До таких висновків слідство дійшло самостійно, спираючись лише на вичерпне і довготривале розслідування.

Як проводилось розслідування?

Міжнародна команда слідчих, що складається з десятка детективів, прокурорів та експертів, займалася вивченням та збором доказів майже чотири роки. Вони провели масштабне порівняльне дослідження, вивчаючи різні російські та українські пускові установки «Бук».

JIT (спільна міжнародна група слідчих, що займається розслідуванням у справі катастрофи рейсу MH17 біля Донецька, - «Главком») виявила, що «Бук», з якого було збито літак MH17, має певні особливості. Загалом було зазначено сім харакетрних ознак, таких як номер транспортного засобу, його маркування і біла пляма. Також дуже характерним є те, що у другого бігового колеса «Буку» були відсутні спиці.

Десятки допитливих автолюбителів, проїжджаючи західною Росією у ті трагічні дні, знімали конвой на відео. Слідчі змогли зіставити певні місця з відмітками на Google картах та прослідкувати рух конвою. Також їм допомогли свідчення очевидців та перехоплені телефонні дзвінки, які у той час здійснювали лідери бойовиків.

Чого ми ще не знаємо?

Раніше JIT заявляла, що визначила близько 100 людей причетних до авіакатастрофи. У четвер Вілбер Паулісен, голова кримінального департаменту Національної поліції Голландії, заявив, що кількість підозрюваних скоротилася до декількох десятків, але назвати їх він відмовився. Ці особи можуть бути названі в суді під час майбутнього кримінального переслідування.

JIT досі досліджує, чи справді російські солдати випустили ракети. Група шукає додаткові подробиці про те, хто входив до складу третього батальйону команди «Буку», хто керував цією операцією. Свідкам були запропоновані анонімність та необхідний захист.

Як відреагувала Росія?

Кремль завжди заперечував свою причетність, а Володимир Путін вказував пальцем на Україну. Державні ЗМІ в Москві розгорнули десятки теорій змов, серед яких були такі: «український реактивний літак збив MH17», «літак вже був повний трупів» та «ракета «Бук» зруйнувала літак, але вона була не російська».

Як відреагували родичі?

У середу родичі 298 загиблих опублікували відкритий лист російському народу напередодні Чемпіонату світу, що буде проходити влітку на території Росії. У листі описуються «шокуючі, тривожні та суперечливі історії про Росію» та говориться про те, що люди «намагалися бути частиною паралельної реальності, де правда - відносна, і ніякій інформації неможна по-справжньому довіряти».

Родичі жертв катастрофи додали: «Ми знову звертаємося до російського уряду з проханням повною мірою співпрацювати з міжнародним розслідуванням. Це не відновить наші родини, але правда має значення, вона існує, і ми хочемо, щоб особи, відповідальні за авіакатастрофу, були знайдені та притягнуті до відповідальності».





Джерело: The Guardian

Автор: Luke Harding

Переклад: Анна Чернюгова для «Главкома»