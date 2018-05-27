Російська актриса, що агітувала за Путіна, підтримала Сенцова

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Чулпан Хаматова заявила, що звинувачення проти режисера сфальсифіковані

Актриса Чулпан Хаматова висловила слова підтримки на адресу художнього керівника московського театру «Гоголь-центр» Кирила Сєрєбрєннікова і українського режисера Олега Сенцова.

Виступаючи на відкритті Х міжнародного кінофестивалю «Від щирого серця» в Ульяновську, Хаматова назвала звинувачення проти режисерів сфальсифікованими. Вона побажала Сєрєбрєннікову і Сенцову швидше опинитися на волі. Ці слова вона вимовила відразу після того, як їй було вручено приз фестивалю «За честь і гідність».

Актор театру і кіно Веніамін Смєхов, який виступив на завершенні вечора, підтримав Хаматову. Він нагадав, що працював із Сєрєбрєнніковим.

Художній керівник «Гоголь-центру» Кирило Сєрєбрєнніков був затриманий в Москві в кінці серпня 2017 року. Його звинувачують в розкраданні 130 мільйонів рублів, виділених для театральної трупи «Сьома студія». У цій справі також проходять колишній директор «Гоголь-центру» Олексій Малобродський, директор «Сьомий студії» Юрій Ітин, продюсер Катерина Воронова і колишній бухгалтер Ніна Масляєва. Усі, крім Масляєвої, свою провину не визнають.

Олег Сенцов і активіст Олександр Кольченко були заарештовані в окупованому Криму в травні 2014 року і засуджені за звинуваченнями в підготовці терактів - Сенцов до 20, Кольченко до 10 років позбавлення волі. Звинувачення Сенцов і Кольченко відкидають.

Чулпан Хаматова на виборах президента Росії у 2012 році підтримала кандидата Володимира Путіна. За її словами, Путін виконав усі обіцянки, дані фонду «Подаруй життя», який займається проблемами дитячого здоров’я.

Нагадаємо, у Києві на фасаді Будинку кіно вивісили англомовний банер із закликом звільнити кінорежисера Олега Сенцова. Однак в Управлінні з питань реклами КМДА вирішили, що це політична реклама і через банер на активістів хотіли накласти штраф.

Раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

Під посольством Росії у Києві 25 травня кінематографісти проектували на будівлю зображення українських політв’язнів, а також полум‘я.

Сестра Олега Сенцова Наталя Каплан спілкувалася по телефону з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Він запевнив, що поставить питання про голодування Сенцова та звільнення українських політв’язнів в ООН.

Джерело: Радио Свобода