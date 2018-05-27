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    Росія домовилась прокласти «Турецький потік» до кордонів ЄС

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    Труба газопроводу - Росія домовилась прокласти «Турецький потік» до кордонів ЄС
    Фото: Hürriyet Daily News
    Труба газопроводу

    Компанія «Газпром експорт» врегулювала з турецькою енергокорпорацією Botas арбітражний спір

    Російська енергетична корпорація «Газпром» і Анкара в суботу, 26 травня, підписали протокол про прокладання сухопутної ділянки газопроводу «Турецький потік» від узбережжя Чорного моря до кордону Туреччини з сусідніми європейськими країнами.

    «Підписання документів дозволяє перейти до практичних кроків по реалізації проекту. Будівництвом сухопутної ділянки буде займатися спільна проектна компанія TurkAkim Gaz Tasima A.S.», - пояснили в прес-службі корпорації.

    Крім того, дочірня компанія «Газпром експорт» врегулювала з турецькою енергокорпорацією Botas арбітражний спір. Конфлікт виник навколо умов поставок російського газу турецьким споживачам. Спірні моменти було вирішено в позасудовому порядку.

    Будівництво морської ділянки «Турецького потоку» почалося 7 травня 2017 року. Ним займається компанія South Stream Transport. Перша нитка газопроводу призначена для енергопостачання турецького ринку, друга - для країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної з них - 15,75 млрд кубометрів газу в рік.

    Зазначимо, російський експерт енергетичного ринку Михайло Крутіхін вважає «Турецький потік», разом з декількома останніми проектами корпорації, політизованими та такими, що не приносять користі самому «Газпрому».

    «Росія і «Газпром» на всіх цих проектах програють, а виграють тільки підрядники. Три політизованих проекти - «Сила Сибіру», «Турецький потік» і «Північний потік-2» - поглинають майже всі гроші «Газпрому», через що він щоквартально залишається в мінусі», - сказав у коментарі «Новій газеті» Крутіхін.

    Зазначимо, російський «Сбербанк» звільнив аналітиків, які критикували будівництво «Газпромом» нових газопроводів.

    Читайте також «Газові технології Кремля: «Північний потік-2», «Москва—Солсбері», «Цуг—Берлін».

    Джерело: Deutsche Welle

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