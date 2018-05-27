Росія домовилась прокласти «Турецький потік» до кордонів ЄС

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Фото: Hürriyet Daily News Труба газопроводу

Компанія «Газпром експорт» врегулювала з турецькою енергокорпорацією Botas арбітражний спір

Російська енергетична корпорація «Газпром» і Анкара в суботу, 26 травня, підписали протокол про прокладання сухопутної ділянки газопроводу «Турецький потік» від узбережжя Чорного моря до кордону Туреччини з сусідніми європейськими країнами.

«Підписання документів дозволяє перейти до практичних кроків по реалізації проекту. Будівництвом сухопутної ділянки буде займатися спільна проектна компанія TurkAkim Gaz Tasima A.S.», - пояснили в прес-службі корпорації.

Крім того, дочірня компанія «Газпром експорт» врегулювала з турецькою енергокорпорацією Botas арбітражний спір. Конфлікт виник навколо умов поставок російського газу турецьким споживачам. Спірні моменти було вирішено в позасудовому порядку.

Будівництво морської ділянки «Турецького потоку» почалося 7 травня 2017 року. Ним займається компанія South Stream Transport. Перша нитка газопроводу призначена для енергопостачання турецького ринку, друга - для країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної з них - 15,75 млрд кубометрів газу в рік.

Зазначимо, російський експерт енергетичного ринку Михайло Крутіхін вважає «Турецький потік», разом з декількома останніми проектами корпорації, політизованими та такими, що не приносять користі самому «Газпрому».

«Росія і «Газпром» на всіх цих проектах програють, а виграють тільки підрядники. Три політизованих проекти - «Сила Сибіру», «Турецький потік» і «Північний потік-2» - поглинають майже всі гроші «Газпрому», через що він щоквартально залишається в мінусі», - сказав у коментарі «Новій газеті» Крутіхін.

Зазначимо, російський «Сбербанк» звільнив аналітиків, які критикували будівництво «Газпромом» нових газопроводів.

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Джерело: Deutsche Welle