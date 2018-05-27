У Сирії загинули четверо російських військових

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Російський солдат у Сирії

У Сирії дали бій російським військовим: є загиблі і поранені

У Сирії загинули два російських військових радника, ще п’ять військовослужбовців РФ отримали поранення. Про це інформують російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

У російському відомстві заявили, що військові були вбиті внаслідок атаки «бойовиків».

Загиблі військові керували вогнем батареї армії Башара Асада. Поранені російські військові були доставлені до російського військового госпіталю.

Міноборони РФ твердить, що у результаті бою за допомогою російських військових були вбиті 43 «бойовики».

Пізніше стало відомо, що військові медики до кінця боролися за життя двох поранених військовослужбовців, але врятувати їх не вдалося. За даними регіональних ЗМІ, загиблі російські військовослужбовці із Забайкалля.

Таким чином, загинуло четверо російських військових і троє зазнали поранень.

Російська військова операція в Сирії проводиться з 30 вересня 2015 року.

Нагадаємо, газета The New York Times повідомила подробиці бою, що відбувся 7 лютого цього року в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Він тривав 4 години, було знищено від 200 до 300 солдатів урядових сил і бойовиків ПВК Вагнера.