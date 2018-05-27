В аеропорту «Бориспіль» утворився автомобільний затор

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Аеропорт «Бориспіль»

Останні літаки із вболівальниками відлетять до 14 години

У аеропорту «Бориспіль» утворився автомобільний затор у напрямку на виліт. Про це повідомив експерт Андрій Леніцький у Facebook.

«В аеропорту «Бориспіль» пробка на виліт, якщо поспішаєте, то краще на парковку вниз їхати і знизу підніматися із зони прильоту», - написав він.

Раніше поліція повідомила, що останні літаки із вболівальниками, які приїхали до Києва на матч фіналу Ліги чемпіонів, відлетять до 14 години. Дев’ять літаків має відправитися з Борисполя у напрямку Іспанії, ще 30 – Великої Британії.

Нагадаємо, що мадридський «Реал» виграв фінал Ліги чемпіонів в Києві.