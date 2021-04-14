Українці, росіяни та білоруси під міжнародними санкціями

Персональні санкції часто називають «розумними»

Фахівці YouControl додали до системи санкційні списки найвпливовіших суб'єктів міжнародного права та визначили кількість українців, росіян та білорусів у них. А ще з'ясували, з яких причин вони туди потрапили та якими бувають наслідки. Детальний розбір санкційних програм ООН, ЄС, США, Великобританії, Австралії, Африки, Канади ‒ в унікальному дослідженні.

Санкції ‒ це, в першу чергу, інструмент зовнішньої політики та економічного тиску. Держави все частіше використовують санкції при вирішенні міжнародних конфліктів, для підтримки миру та безпеки у світі, з метою якісного управління у світовій фінансовій індустрії. Існує багато відмінностей у тому, як вони призначаються. Санкції можуть бути націлені на:

країну в цілому (всеохоплюючі), як у випадку ембарго на експорт країни. Наприклад, санкції США стосовно Куби;

конкретні галузі (секторальні). Наприклад, ембарго на продаж зброї або нафти (1979 р. США і Європейський союз заборонили імпорт або експорт товарів і послуг в Іран);

конкретних людей (персональні): терористів, злочинців в розшуку, політичних діячів, бізнес- та громадських лідерів (міжнародні санкції стосовно союзників В. Путіна, причетних до подій в Україні у 2014 р.).

Персональні санкції часто називають «розумними» ‒ вони призначені для засудження лише певних осіб, а не цілої країни. Обмежують операції з окремими суб'єктами та/або компаніями, включаючи заборону на в’їзд окремих осіб, заморозки їх активів, фінансові обмеження. Вплив адресних санкцій ‒ очевидний, тому що такі санкції діють напряму.

Фахівці аналітичної системи YouControl проаналізували санкції впливових та авторитетних суб'єктів міжнародного права і з'ясували, з яких причин до них потрапили українці та їх сусіди. На початок квітня 2021 р. у санкційних списках ООН, ЄС, США (OFAC), Великобританії (Казначейство її Величності), Австралії (DFAT), Африки (AfDB) та Канади міститься 543 записи стосовно громадян України, 730 щодо росіян та 189 щодо білорусів.

Записи щодо українців, росіян та білорусів у семи впливових міжнародних санкційних списках

Розглянемо детальніше кожне джерело санкцій.

США

Управління з контролю за іноземними активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC). Санкційний перелік спеціально визначених громадян містить записи на 108 українців, 291 росіян, 23 білоруси.

Основна мета санкцій, введених OFAC (підрозділом Міністерства фінансів США), ‒ підтримка цілей американської національної безпеки і зовнішньої політики. Вони направлені проти іноземних держав і низки інших організацій і осіб, зокрема, терористичних угруповань, які офіційно визнані Вашингтоном як загроза для національної безпеки США.

75% записів санкційного списку щодо українців підпадають під програму Ukraine-/Russia-related Sanctions і стосуються подій 2014 р. А саме: коли Президент України заявив про національну надзвичайну ситуацію, спричинену діями та політикою певних осіб, які підірвали демократичні процеси та установи в Україні. Санкції направлені на осіб, дії яких погрожували миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальної цілісності України і сприяли незаконному привласненню активів України. Далі документ був доповнений виконавчими розпорядженнями, які стосувалися накладення санкцій на суб'єктів, причетних до співпраці з РФ щодо дестабілізації ситуації в Україні, анексії Криму, а також працювали у визначених секторах економіки РФ. Санкційні заходи передбачають заморожування активів і введення візових обмежень для осіб, включених у спеціальні списки, а також заборону компаніям США підтримувати ділові відносини з особами та організаціями з цих списків.

8 записів у списку стосовно громадян України (7%) підпадають під програму Foreign Interference in a United States Election Sanctions про втручання у проведення виборів в США. Санкції впровадив у 2018 р. Д. Трамп по відношенню до іноземців. Втручання визначається як спроба зламу «виборчої інфраструктури» або спроба змінити громадську думку за допомогою пропаганди в інтернеті чи систематичних зливів секретної політичної інформації. Санкції включають заморозку активів, обмеження доступу до американських фінансових установ і заборону на інвестиції в компанії, причетні до втручання у вибори.

Під санкціями OFAC сьогодні знаходиться 291 росіянин. І майже половина списку (119) підпадають під вже згадувану програму Ukraine-/Russia. 52 записи стосуються санкцій, спрямованих на захист США від кібератак. Так, документ Sanctions Related to Significant Malicious Cyber-Enabled Activities дає Міністерству фінансів США право вводити заходи щодо осіб, які вчиняють кібератаки, блокувати їхні активи в країні і відключати їх від національної банківської системи. 41 запис ‒ в програмі The Magnitsky Sanctions. Вона вводить персональні санкції щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини та принципу верховенства права в Росії.

Всі 23 записи щодо громадян Білорусі стосуються програми Belarus Sanctions щодо намагань деяких суб'єктів, у тому числі і урядовців, підірвати демократичні процеси Білорусі, фальсифікувати президентські вибори, вчинити порушення прав людини, політичні репресії, затримання та зникнення деяких осіб. Відповідно до програми блокується вся власність і майнові інтереси зазначених осіб і структур в США або під контролем громадян США. Громадянам США заборонено вести справи з людьми і організаціями, які потрапили під санкції.

Канада

До Зведеного санкційного списку Канади входять фізичні та юридичні особи, на яких поширюються спеціальні санкційні норми, передбачені Законом про спеціальні економічні заходи (SEMA) та Законом про правосуддя щодо жертв корумпованих іноземних посадових осіб (JVCFOA). Обмежувальні заходи передбачають заборону ведення справ з особами, які потрапили під санкції (заборонено надавати фінансову допомогу, здійснювати торгівлю майном), замороження активів, а також в деяких випадках ‒ в'їзд до країни. Під санкціями перебувають: 202 українці, 129 росіян. Переважна більшість записів стосується теми порушення конституції, суверенітету і територіальної цілісності України. 55 записів щодо білорусів стосуються грубих і систематичних порушень прав людини, насильства і фальсифікацій під час президентських виборів в Білорусі.

Великобританія

У Санкційному списку Казначейства Її Величності перебувають: 95 українців, 139 росіяни та 66 білорусів.

Цей міжнародний документ містить імена та іншу ідентифікаційну інформацію фізичних та юридичних осіб, до яких застосовуються санкції Великобританії. Під впливом цих санкцій заморожуються активи та обмежується доступ на ринок. Відмивання коштів і фінансування тероризму є основними кримінальними загрозами, для запобігання яких створено список. Однак, документ також має на меті боротьбу з міжнародним розповсюдженням зброї, торгівлею наркотиками, порушенням прав людини.

95% записів щодо українців та 60% щодо росіян у санкційному списку підпадають під програму Russia і стосуються дій, які дестабілізують Україну, підривають або загрожують її територіальній цілісності, суверенітету та незалежності. 90% записів щодо білорусів відносяться до програми Belarus. Стосуються правопорушень, що притискають демократичні та громадянські засади в Білорусі, подій, пов'язаних зі зникненням Ю. Захаренка, В. Гончара, А. Красовського, Д. Завадського, та неналежним розслідуванням справ з покарання винних і причетних до цих справ.

2 українці, 7 білорусів та 25 росіян потрапили під санкційну програму Global Human Rights. Вона передбачає порушення права людини на життя, право не піддаватися тортурам або жорстокому, нелюдському поводженню чи покаранню; право не бути в рабстві, в підневільному стані або залучатися до примусової праці. Положення програми поширюються на всіх осіб, «причетних» до порушень прав людини, що включає не тільки тих, хто здійснює або несе відповідальність за ці дії, але і тих, хто, серед іншого, сприяє, вкриває, надає фінансування, отримує вигоду, відмовляється проводити розслідування або притягати до відповідальності за ці дії. Положення передбачають заморожування активів визначених/окремих осіб, а також вводять заборону на імміграцію, якщо є достатні підстави підозрювати, що ці особи "причетні" до серйозних порушень прав людини.

Дії (причини), через які українці, росіяни та білоруси найчастіше потрапляють під міжнародні санкції

ЄС

Під обмежувальними заходами Європейського Союзу перебувають 79 українців, 110 громадян Росії та 43 громадянина Білорусі. Санкції у зв’язку з діями, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, становлять 95% усіх записів щодо українців у цьому списку, 70% записів щодо росіян та один запис щодо білоруса. Вони, переважно, пов'язані з анексією Криму та підтримкою Москвою самопроголошених республік (ДНР, ЛНР). Натомість всі 99% білорусів в санкційному списку підпадають під програму Belarus: ЄС вважає цих осіб причетними до фальсифікації результатів президентських виборів в республіці, а також відповідальними за насильство і необґрунтовані арешти.

Обмежувальні заходи ЄС полягають у замороженні активів фізичних та юридичних осіб, а також в обмеженні права в’їзду та пересування територією держав-членів ЄС для фізичних осіб.

Австралія

Зведений санкційний список Департаменту закордонних справ і торгівлі (DFAT) Уряду Австралії містить імена 54 українців, 47 росіян та 2 білорусів. Всі записи щодо українців і білорусів, а також 64% записів щодо росіян відносяться до програми Autonomous (Ukraine). Особи є організаторами або співучасниками дій, що понесли загрозу суверенітету та територіальній цілісності України, та становлять для країни загрозу.

Кількість впроваджених санкцій Австралією протягом останніх десяти років збільшилась, особливо після анексії Криму та збиття пасажирського рейсу MH17 над Східною Україною (на борту перебувало 38 австралійських громадян). У 2015 р. Австралія оновила режим санкцій проти Росії, Криму та Севастополя. У 2019 р. були введені додаткові заходи проти громадян Росії за їх роль у перехопленні та захопленні українських морських суден у Керченській протоці, проти "лідерів" з підконтрольних сепаратистам частин Донецької та Луганської областей. Минулоріч санкції додалися проти осіб за їх роль у сприянні так званим "виборам" у Криму та Севастополі. Нещодавно до списку потрапила особа, пов’язана з будівництвом Керченського моста.

Серед заходів, які Австралія застосовує при введенні санкцій: заморожування активів визначених осіб та заборона на перетин кордону.

ООН

Зведений санкційний перелік Ради Безпеки ООН включає всіх фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовуються заходи, введені Радою Безпеки. В цьому списку записи щодо українців та білорусів відсутні. Натомість під них потрапили 12 росіян. Всі вони підпадають під програму Al-Qaida, що передбачає участь у фінансуванні, плануванні, сприянні, підготовці або вчиненні актів, пов'язаних з діяльністю Усами бен Ладена і «Талібану»; у зв'язку з ними, під їх ім'ям, від їх імені або в їх підтримку; за поставку, продаж або передачу їм зброї тощо. Серед санкційних обмежень: заморожування активів, заборона в'їзду зазначених осіб або їх транзитного проїзду країнами-членами ООН, ембарго зброї і пов'язаних з нею матеріальних засобів усіх типів, запасних частин тощо.

Африка

Під санкціями Африканського банку розвитку (AfDB) перебуває 5 українців та 2 росіяни. Санкції накладаються на осіб які, брали участь у примусових, домовлених, корумпованих, шахрайських або перешкоджаючих діях в межах санкційної системи Банку. Особи під санкціями не мають права брати участі в контрактах, що фінансуються або адмініструються Африканським банком розвитку.

Люди чи записи: як рахувати осіб під санкціями?

В інформаційному полі є чимало матеріалів на тему санкцій. Про кількість громадян тієї чи іншої країни в санкційних списках, у тому числі. Одначе, у значній кількості статей зустрічається типова неточність. Рахуються всі записи у списках, а не унікальні суб'єкти. Одна й та ж людина може бути внесена до списку кілька разів.

«В одному записі одна й та ж людина може бути записана по-різному. Це робиться спеціально, для більш коректного пошуку. Дуже часто крім основного ПІБ зазначаються всі відомі псевдоніми або ПІБ з документів, які особа може використовувати. Також, часто зазначаються всі можливі варіації написання ПІБ із усіма можливими правилами транслітерації для різних мов. Так, наприклад в санкційному списку Казначейства Її Величності запис щодо Януковича Віктора Федоровича містить 252 варіації написання його ПІБ, а запис про його сина Олександра ‒ 300 варіацій, і це абсолютні лідери за кількістю варіацій. Ближчий запис за кількістю ПІБ в цьому списку належить також українцю, екс заступнику міністра МВС Ратушняку Віктору Івановичу ‒ 144 варіації», ‒ зазначає керівник проєктів та програм з розвитку бізнесу YouControl Юрій Томін.

Важливий момент: механізм санкцій діє таким чином, що їх накладають, а далі можуть продовжити або зняти після виконання передбачених умов. Обмежувальні списки періодично змінюють. Тому є суттєва різниця між загальною кількістю внесених осіб в списки і тими, хто перебуває під санкціями в даний момент.

Як перевірити, чи людина під санкціями за допомогою YouControl?

Щоб перевірити особу, введіть її прізвище, ім'я та по-батькові в пошук модулю фізосіб в YouControl. Якщо особа під санкціями, система це покаже. Також можна ознайомитися з причинами накладання санкцій.

Всього система містить дані з девяти міжнародних санкційних списків та РНБОУ. При пошуку варто враховувати, що записи до реєстрів можуть бути внесені під різними варіаціями та нестандартними правилами транслітерації (наприклад, переклад не з української, а з російської мови).

Також можна за аналогією перевіряти юридичних осіб під санкціями. Для перевірки введіть в поле пошуку назву компанії або її ЄДРПОУ. Якщо юридична особа або пов'язані з нею фізичні особи присутні у списках – це відобразиться в огляді досьє. А інструмент «Експрес-аналіз» відразу вкаже на цей важливий фактор перевірки контрагента.

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