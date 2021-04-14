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    Майже 40% українських заробітчан скаржаться на малі зарплати в Польщі (дослідження)

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    Зазначається, що 18,6% українців не задоволені ставленням поляків на роботі - Майже 40% українських заробітчан скаржаться на малі зарплати в Польщі (дослідження)
    Зазначається, що 18,6% українців не задоволені ставленням поляків на роботі
    Фото з відкритих джерел

    На відсутність будь-яких перспектив кар‘єрного росту вказує 31% опитаних

    Українських економічних іммігрантів, які працюють у Польщі, насамперед хвилює питання рівня заробітку та відсутність кар‘єрного росту (69%). Про це йдеться в дослідженні Аналітичного центру Gremi Personal.

    «Як і рік тому, українці найбільше незадоволені рівнем заробітної плати у Польщі. Але якщо в 2020 році це вказали 26%, то зараз цей показник суттєво зріс – на 12,1% і становить 38,1%», – йдеться у повідомленні.

    На відсутність будь-яких перспектив кар‘єрного росту вказує 31% опитаних. Водночас 23,9% вказують незадоволення карантинними обмеженнями, пов‘язаними з пандемією.

    Зазначається, що 18,6% українців не задоволені ставленням поляків на роботі і лише 2% в повсякденному житті.

    «Останній показник привертає особливу увагу, адже в минулорічному опитуванні 26% так чи інакше відчували негативне ставлення до себе з боку поляків у повсякденному житті», – зазначають дослідники.

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    Майже 40% українських заробітчан скаржаться на малі зарплати в Польщі (дослідження)
    Майже 40% українських заробітчан скаржаться на малі зарплати в Польщі (дослідження)
    Майже 40% українських заробітчан скаржаться на малі зарплати в Польщі (дослідження)

    Основні три переваги роботи у Польщі для українців це: вищий рівень заробітної плати у порівнянні з Україною (80,6%), стабільна економічна ситуація у Польщі (27,9%) та можливість отримати відносно простіше, ніж в інших країнах ЄС, робочу візу чи дозвіл на тимчасове перебування (25,4%). Як і в 2020 році першопричинами роботи українців у Польщі були і залишаються саме економічні.

    Опитування було проведено 12-19 лютого 2021 року методом самостійного заповнення респондентами стандартизованої анкети за допомогою смартфона (CASI). Усього опитано 1 100 респондентів у 82 населенних пунктах Польщі. Статистична похибка складає максимум 3,1%.

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    Теги: ЄС українці робота Польша
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