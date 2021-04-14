Нове засідання РНБО відбудеться у четвер

План засідання Радбезу наразі формується

Після скасування засідання минулого тижня Рада нацбезпеки і оборони України проведе засідання завтра, 15 квітня. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на свої джерела.

«План засідання наразі ще формується», – йдеться у повідомленні.

На своєму Телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Верховна Рада сьогодні схвалила передачу на розгляд РНБО стратегії розвитку Оборонно-промислового комплексу.

«Документ містить основні пріоритети та вектори розвитку ОПК. З урахуванням усіх актуальних загроз. Серед важливих акцентів стратегії – це запровадження стандартів НАТО, корпоратизація підприємств ОПК, імпортозаміщення критичних матеріалів, підтримка інновацій через стимулюючі економічні та фінансові механізми», – зауважив Шмигаль.

Під час засідання 2 квітня РНБО впровадила персональні санкції проти десяти найбільших українських контрабандистів. Також було відсторонено понад 100 співробітників регіональних управлінь Державної митної служби України, серед яких 17 керівників митниці та митних постів. Крім того, на засіданні розглядалося питання про вакцинацію проти Covid-19.

Правозахисники вважають, що указ президента України №140/2021 на основі рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 квітня 2021 року є не просто зловживанням владою, а має ознаки узурпації влади, адже президент у порушення Конституції України присвоїв повноваження судової влади.

Додамо, що Зеленський жалкує, що засідання РНБО відбуваються лише раз на тиждень.