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    У ЄС заговорили про нові санкції проти Росії

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    Держави&nbsp;ОБСЄ висловлювали осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною - У ЄС заговорили про нові санкції проти Росії

    Держави ОБСЄ висловлювали осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною

    Фото з відкритих джерел

    Позицію Польщі підтримують ще сім країн-членів Євросоюзу

    Польща наполягає на запровадженні нових санкцій проти Росії з огляду на стягування Кремлем військ до кордонів з Україною та ескалацію на Донбасі. Про це повідомив у Twitter журналіст «Радіо свобода» Рікард Джозвяк.

    Позицію Варшави підтримують ще сім країн-членів Євросоюзу.

    «Польща наполягає на введенні нових санкцій ЄС щодо Росії за підрив територіальної цілісності України. Поки цю країну підтримують ще сім країн-членів ЄС», – написав журналіст.

    Раніше міністри закордонних справ Великої сімки – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, – та високий представник ЄС закликали Росію зупинити масштабне переміщення військ на кордони з Україною, зупинити військову провокацію та вжити негайних заходів для деескалації напруги.

    За даними розвідки Міноборони Росія збільшує ударне угруповання навколо України.

    Також повідомлялося, що Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ».

    Держави ОБСЄ висловили осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною.

    Додамо, що Манфред Вебер, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції по відношенню до Росії. Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі.

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    Теги: ЄС санкції Україна журналіст
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