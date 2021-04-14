У ЄС заговорили про нові санкції проти Росії

Держави ОБСЄ висловлювали осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною

Позицію Польщі підтримують ще сім країн-членів Євросоюзу

Польща наполягає на запровадженні нових санкцій проти Росії з огляду на стягування Кремлем військ до кордонів з Україною та ескалацію на Донбасі. Про це повідомив у Twitter журналіст «Радіо свобода» Рікард Джозвяк.

Позицію Варшави підтримують ще сім країн-членів Євросоюзу.

«Польща наполягає на введенні нових санкцій ЄС щодо Росії за підрив територіальної цілісності України. Поки цю країну підтримують ще сім країн-членів ЄС», – написав журналіст.

#Poland is pushing for more EU sanctions on #Russia for the underming of the territorial integrity of #Ukraine. 7 other EU member states support this position so far. #Crimea #Donbas — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 14, 2021

Раніше міністри закордонних справ Великої сімки – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, – та високий представник ЄС закликали Росію зупинити масштабне переміщення військ на кордони з Україною, зупинити військову провокацію та вжити негайних заходів для деескалації напруги. За даними розвідки Міноборони Росія збільшує ударне угруповання навколо України. Також повідомлялося, що Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ». Держави ОБСЄ висловили осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною.

Додамо, що Манфред Вебер, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції по відношенню до Росії. Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі.

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