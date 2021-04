У ЄС заговорили про нові санкції проти Росії

Польща наполягає на запровадженні нових санкцій проти Росії з огляду на стягування Кремлем військ до кордонів з Україною та ескалацію на Донбасі. Про це повідомив у Twitter журналіст «Радіо свобода» Рікард Джозвяк.

Позицію Варшави підтримують ще сім країн-членів Євросоюзу.

«Польща наполягає на введенні нових санкцій ЄС щодо Росії за підрив територіальної цілісності України. Поки цю країну підтримують ще сім країн-членів ЄС», – написав журналіст.

