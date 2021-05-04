За добу коронавірус діагностували майже у 2,5 тисячі українців

Найбільше нових заражень зафіксовано у Донецькій, Черкаській та Дніпропетровській областях

В Україні за минулу добу виявили 2472 нових випадки коронавірусу. Зокрема, захворіли 122 дитини та 22 медпрацівники. Про це на сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 325 осіб;

летальних випадків – 166;

одужало – 7 815 осіб;

Здійснено тестувань за добу – 17 549 (зокрема методом ПЛР – 11 817, методом ІФА – 1 660, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 072).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 088 410 осіб;

одужало – 1 689 630 осіб;

летальних випадків – 44 916;

проведено ПЛР-тестувань – 9 498 958.

919 людей щеплено проти Covid-19 за добу 3 травня 2021 року в Україні.

756 022 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 756 020 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

Київ – 151 випадок/ 157 щеплень;

Вінницька область – 27 випадків/ 0 щеплень;

Волинська область – 77 випадків/ 36 щеплень;

Дніпропетровська область – 220 випадків/ 79 щеплень;

Донецька область – 324 випадки/ 86 щеплень;

Житомирська область – 26 випадків/ 47 щеплень;

Закарпатська – 12 випадків/ 38 щеплень;

Запорізька область – 168 випадків/ 20 щеплень;

Івано-Франківська область – 19 випадків/ 0 щеплень;

Київська область – 100 випадків/ 64 щеплення;

Кіровоградська область – 62 випадки/ 20 щеплень;

Луганська область – 21 випадок/ 0 щеплень;

Львівська область – 55 випадків/ 0 щеплень;

Миколаївська область – 79 випадків/ 174 щеплення;

Одеська область – 168 випадків/ 0 щеплень;

Полтавська область – 85 випадків/ 30 щеплень;

Рівненська область – 58 випадків/ 0 щеплень;

Сумська область – 60 випадків/ 24 щеплення;

Тернопільська область – 94 випадки/ 0 щеплень;

Харківська область – 191 випадок/ 80 щеплень;

Херсонська область – 29 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 115 випадків/ 0 щеплень;

Черкаська область – 253 випадки/ 42 щеплення;

Чернівецька область – 58 випадків/ 22 щеплення;

Чернігівська область – 20 випадків/ 0 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

До слова, стало відомо, чому більшість українців не хочуть вакцинуватися від Covid-19.

Також за прогнозами фахівців восени слід очікувати на четверту хвилю Covid-19, а після Великодня будуть окремі спалахи.