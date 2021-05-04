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    За добу коронавірус діагностували майже у 2,5 тисячі українців

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    До лікарень вчора&nbsp;госпіталізували 1 325 осіб - За добу коронавірус діагностували майже у 2,5 тисячі українців
    До лікарень вчора госпіталізували 1 325 осіб
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше нових заражень зафіксовано у Донецькій, Черкаській та Дніпропетровській областях

    В Україні за минулу добу виявили 2472 нових випадки коронавірусу. Зокрема, захворіли 122 дитини та 22 медпрацівники. Про це на сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1 325 осіб;
    • летальних випадків – 166;
    • одужало – 7 815 осіб;

    Здійснено тестувань за добу – 17 549 (зокрема методом ПЛР – 11 817, методом ІФА – 1 660, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 072).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 088 410 осіб;
    • одужало – 1 689 630 осіб;
    • летальних випадків – 44 916;
    • проведено ПЛР-тестувань – 9 498 958.

    919 людей щеплено проти Covid-19 за добу 3 травня 2021 року в Україні.

    756 022 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 756 020 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

    Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

    • Київ – 151 випадок/ 157 щеплень;
    • Вінницька область – 27 випадків/ 0 щеплень;
    • Волинська область – 77 випадків/ 36 щеплень;
    • Дніпропетровська область – 220 випадків/ 79 щеплень;
    • Донецька область – 324 випадки/ 86 щеплень;
    • Житомирська область – 26 випадків/ 47 щеплень;
    • Закарпатська – 12 випадків/ 38 щеплень;
    • Запорізька область – 168 випадків/ 20 щеплень;
    • Івано-Франківська область – 19 випадків/ 0 щеплень;
    • Київська область – 100 випадків/ 64 щеплення;
    • Кіровоградська область – 62 випадки/ 20 щеплень;
    • Луганська область – 21 випадок/ 0 щеплень;
    • Львівська область – 55 випадків/ 0 щеплень;
    • Миколаївська область – 79 випадків/ 174 щеплення;
    • Одеська область – 168 випадків/ 0 щеплень;
    • Полтавська область – 85 випадків/ 30 щеплень;
    • Рівненська область – 58 випадків/ 0 щеплень;
    • Сумська область – 60 випадків/ 24 щеплення;
    • Тернопільська область – 94 випадки/ 0 щеплень;
    • Харківська область – 191 випадок/ 80 щеплень;
    • Херсонська область – 29 випадків/ 0 щеплень;
    • Хмельницька область – 115 випадків/ 0 щеплень;
    • Черкаська область – 253 випадки/ 42 щеплення;
    • Чернівецька область – 58 випадків/ 22 щеплення;
    • Чернігівська область – 20 випадків/ 0 щеплень.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    До слова, стало відомо, чому більшість українців не хочуть вакцинуватися від Covid-19.

    Також за прогнозами фахівців восени слід очікувати на четверту хвилю Covid-19, а після Великодня будуть окремі спалахи.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр лікарня Максим Степанов щеплення коронавірус
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