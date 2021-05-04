Дудь в інтерв'ю з відомим українським геймером вирізав слова про Голодомор і війну

Іван Рудський припустив, що Дудь злякався залишити інтерв'ю в початковій формі, тому що це «заборонено законом РФ»

Івангай звинуватив Дудя у боягузтві

Український відеоблогер Іван Рудський (Івангай) заявив, що російський журналіст Юрій Дудь вирізав із інтерв'ю з ним фрагменти, що стосуються Голодомору, репресій СРСР і російсько-української війни. Про це йдеться у повідомленні Рудського у Twitter

«Дудь вирізав головний меседж. Моя прабабуся – жертва Голодомору. Дідусь – жертва НКВД репресій. А тепер Україна має війну з Росією», – написав відеоблогер.

Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией. — Иван Рудской (@EeOneGuy) May 2, 2021

Далі Рудський припустив, що Дудь злякався залишити інтерв'ю в початковій формі, тому що це «заборонено законом РФ».

Дудь поки не прокоментував ситуацію.

Розмова Дудя і Рудського була записана на нейтральній території – у Бразилії. В опублікованому на Youtube-каналі російського журналіста варіанті розмова присвячена досягненню успіху, творчості та сім'ї українського відеоблогера.

Іван Рудський, більш відомий під псевдонімом EeOneGuy (Івангай) – український російськомовний відеоблогер, летсплейник. З 2014 року – один з найпопулярніших вітчизняних відеоблогеров, на його Youtube-канал підписалися 17 млн людей, його ролики подивилися майже 4 млрд раз. З 2019 випускає музику в жанрі EDM під псевдонімом AWEN (раніше - IVAN). Раніше жив в Санкт-Петербурзі, зараз – у Києві. Він писав у Twitter, що йому двічі пропонували громадянство РФ, але він відмовлявся. Одночасно з цим, за словами Рудського, на нього чинили тиск співробітники органів РФ.

Летсплей (Let's Play) – відеоролик, рідше набір скріншотів, супроводжуваний текстом, в якому гравець або група гравців демонструє і коментує проходження будь-якої комп'ютерної гри.

Юрій Дудь – російський журналіст, відеоблогер, теле- і радіоведучий. Колишній головний редактор Sports.ru, з вересня 2018 року – заступник генерального директора. З 2017 го - ведучий авторської каналу на YouTube під назвою «вДудь», в якому бере інтерв'ю у відомих особистостей різних сфер діяльності. Канал має понад 9 млн передплатників і близько 1,4 млрд переглядів.