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Такі туристи тут небажані! Які країни приймали росіян цього літа

Країна-агресор
Лі Ін Шань glavcom.ua
Такі туристи тут небажані! Які країни приймали росіян цього літа
Вторгнення Росії в Україну обмежило вибір місць відпочинку для її громадян. Багатьом довелося їхати на вітчизняні курорти
Фото: EADaily

Авіаподорожі росіян до Європи скоротилися на три чверті

Був час, коли російські туристи відвідували Західну Європу. Проте тепер все змінилося.

Макс, 40-річний росіянин, гуляв музеями у Франції, насолоджувався вишуканою кухнею Італії та ходив у походи горами Іспанії. Потім Росія вторглася в Україну. Вже цього року Макс, який відмовився називати CNBC своє прізвище, «навіть не розглядав» Європу як місце для відпочинку.

«Я знаю про проблеми з отриманням віз до європейських країн», – сказав він.

Рада ЄС погодила призупинення  дії угоди з Москвою про поїздки, яка з 2007 року спрощувала видачу віз росіянам. Цей крок ЄС ускладнить росіянам подорожі до країн блоку і зробить їх дорожчими.

Рада Євросоюзу ухвалила рішення щодо повного призупинення угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Візовий збір подорожчає від 35 до 80 євро.

Терміни видачі віз можуть збільшитися до шести місяців.

Довгострокових та багаторазових віз стане значно менше, або взагалі не буде.

Країни ЄС планують видавати візи виключно на термін поїздки.

Закриття повітряного простору ЄС для російських авіакомпаній у лютому також ускладнило подорожі.

«Іронія полягає у тому, що я категорично проти війни і Путіна, але попри це я страждаю від труднощів з подорожами. У майбутньому, коли Путін піде і ми знову станемо нормальною країною, я сподіваюся, що зможу знову відвідати Європу. Я дуже люблю Італію», – каже Макс.

Прощавай, Італіє!

Максим є одним із багатьох громадян країни-агресорки, які цього літа поміняли європейські напрямки відпочинку на інші.

Згідно з даними ForwardKeys, компанії, яка досліджує тренди у туристичній галузі, країни ЄС, такі як Італія, Іспанія, Кіпр і Греція, входили до топ-20 напрямків, які найчастіше бронювали російські мандрівники до початку повномасштабної війни.

Відео: В Іспанії агресивний російський турист напав на українок

Представник ForwardKeys Олів’є Понті зазначив, що авіаперельоти росіян до Європи цього літа становили лише 26% від того, що було у 2019 році.

«Вторгнення Росії в Україну, безумовно, обмежило вибір місця відпочинку для російських громадян, оскільки прямі авіарейси до багатьох популярних місць були заборонені. Росіяни все ще можуть відвідувати Європу, але тепер їм потрібно пересідати у таких хабах, як Стамбул або Дубай», — сказав він.

Куди тепер їдуть росіяни

За інформацією ForwardKeys, яка досліджували дані авіаперевезення, на кількох напрямках у липні-серпні російських пасажирів навіть побільшало, порівняно з 2019 роком:

  • Мальдіви (стрибок на 15%)
  • Сейшельські острови (4%)
  • Туреччина (4%)
  • Об'єднані Арабські Емірати (2%)

Більшість із цих країн були популярні серед росіян і раніше, до війни. За даними EIU (Economist Intelligence Unit – британський бізнес у Economist Group, що надає послуги з прогнозування, досліджень та аналізу – «Главком»), Туреччина була популярною серед російських туристів у 2019 році (тоді вона взагалі була головним напрямом), за нею йшли окуповані Росією території Абхазії, а також ОАЕ та Мальдіви.

Аналітики EIU повідомили CNBC, що Мальдіви вже давно є улюбленим місцем для багатих росіян, які можуть легко отримати туристичні візи після прибуття, щоби залишитися на райських островах до 90 днів.

Багатих росіян побільшало цього року на Мальдівах
Багатих росіян побільшало цього року на Мальдівах
фото з відкритих джерел

Вигідний обмінний курс у Туреччині з середини березня, ймовірно, теж посприяв зростанню кількості подорожей туди, повідомили аналітики EIU Маріо Бікарскі та Федеріка Реччіа. Турецька ліра наразі коштує 18,23 за долар, тобто вона ще подешевшала після того, як центральний банк Туреччини знизив базові ставки у серпні.

Тим не менш, експерти вважають, що можливості росіян подорожувати можуть постраждати ще більше. На додаток до призупинення ЄС пільгової візової угоди, внутрішні економічні проблеми відіб’ються на достатку громадян Росії, що також зруйнує попит на туристичні послуги.

Лі Ін Шань
Кореспондент CNBC

Джерело: CNBC

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»

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Теги: росія війна путін авіаперевезення бізнес

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