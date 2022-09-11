Ще одна країна може скасувати безвізовий режим для росіян

Україна запровадила візовий режим з Росією з 1 липня 2022 року

З 2008 року між Чорногорією та Росією діє угода про безвізові поїздки громадян

Чорногорія підтримала рішення Європейського союзу, зупинити дію безвізової угоди з Росією. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ країни, пише чорногорське видання «Дан».

«Чорногорія є відданим партнером Європейського Союзу, і міністр закордонних справ вважає, що наша країна має бути повністю солідарною з ЄС у цьому рішенні, як це було досі», – заявили у міністерстві.

Якби уряд погодився з думкою міністра закордонних справ, це практично означало б запровадження віз для громадян Російської Федерації.

З 2008 року між Чорногорією та Росією діє угода про безвізові поїздки громадян.

Видання вказує, що з 1 червня по 14 серпня 2022 року державний кордон на в'їзді до Чорногорії перетнули 48 193 громадянина РФ, що на 15% більше, ніж за той же період 2021 року.

Як раніше повідомлялося, Естонія, Латвія, Литва та Польща з 19 вересня закриють в'їзд для росіян, у тому числі з шенгенськими візами, виданими третіми державами.

Як відомо, 6 вересня Європейська комісія затвердила пропозицію щодо повного зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією. За новими правилами, терміни отримання «шенгену» можуть збільшитися до пів року, а збір зросте з 35 євро до 80. Також повідомлялося, що міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішили повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.