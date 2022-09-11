Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ще одна країна може скасувати безвізовий режим для росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ще одна країна може скасувати безвізовий режим для росіян
Україна запровадила візовий режим з Росією з 1 липня 2022 року
фото з відкритих джерел

З 2008 року між Чорногорією та Росією діє угода про безвізові поїздки громадян

Чорногорія підтримала рішення Європейського союзу, зупинити дію безвізової угоди з Росією. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ країни, пише чорногорське видання «Дан».

«Чорногорія є відданим партнером Європейського Союзу, і міністр закордонних справ вважає, що наша країна має бути повністю солідарною з ЄС у цьому рішенні, як це було досі», – заявили у міністерстві.

Якби уряд погодився з думкою міністра закордонних справ, це практично означало б запровадження віз для громадян Російської Федерації.

З 2008 року між Чорногорією та Росією діє угода про безвізові поїздки громадян.

Видання вказує, що з 1 червня по 14 серпня 2022 року державний кордон на в'їзді до Чорногорії перетнули 48 193 громадянина РФ, що на 15% більше, ніж за той же період 2021 року.

Як раніше повідомлялося, Естонія, Латвія, Литва та Польща з 19 вересня закриють в'їзд для росіян, у тому числі з шенгенськими візами, виданими третіми державами.

Як відомо, 6 вересня Європейська комісія затвердила пропозицію щодо повного зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією. За новими правилами, терміни отримання «шенгену» можуть збільшитися до пів року, а збір зросте з 35 євро до 80.  Також повідомлялося, що міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішили повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. 

Теги: Чорногорія візи росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Офіційно: Євросоюз зупинив дію угоди про спрощений візовий режим із Росією
Офіційно: Євросоюз зупинив дію угоди про спрощений візовий режим із Росією
31 серпня, 17:22
Україна запровадила візовий режим з Росією з 1 липня 2022 року
Візовий режим для росіян підтримує рекордна кількість українців
1 серпня, 14:36
Ірландія підтримує українських біженців
Звільняють місце для українців: Ірландія призупинила безвізовий режим з 20 країнами
19 липня, 11:59

Політика

Ще одна країна може скасувати безвізовий режим для росіян
Ще одна країна може скасувати безвізовий режим для росіян
Контрнаступ ЗСУ: Байден не спішить коментувати дії українських військ
Контрнаступ ЗСУ: Байден не спішить коментувати дії українських військ
Лавров посипав новими погрозами Україні
Лавров посипав новими погрозами Україні
Російські льотчики планують втечу до країн Південної Америки – розвідка
Російські льотчики планують втечу до країн Південної Америки – розвідка
Кулеба розповів, де найкраще місце для розмов із Путіним
Кулеба розповів, де найкраще місце для розмов із Путіним
Зброя, що прискорить перемогу. Посол Мельник дав жорстку оцінку Шольцу
Зброя, що прискорить перемогу. Посол Мельник дав жорстку оцінку Шольцу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
321K
Терорист Гіркін запропонував віддати Україні частину Росії
291K
Путінська пропагандистка різко змінила пластинку: вже готова співати українські пісні
288K
Кадиров «офігів» від того, що відбувається в Україні (аудіо)
134K
Спалена техніка, загиблі окупанти. Перші кадри контрнаступу на Харківщині
108K
Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення)
76K
Українські захисники зайшли в Донецький аеропорт – ЗМІ

Новини

Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
Вчора, 17:25
Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб
Вчора, 07:09
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
9 вересня, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
9 вересня, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
9 вересня, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
9 вересня, 19:22

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту