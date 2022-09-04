Болгарія більш ніж удвічі збільшує візовий збір для росіян

Візовий збір для російських туристів зросте до 80 євро

Болгарія збільшить більш ніж удвічі візовий збір для російських туристів. Про це повідомив міністр туризму країни Ілін Дімітров, передає Anadolu.

За його словами, згідно з рішенням ЄС, Софія скасує різні пільги щодо візових зборів, якими росіяни користуються під час в’їзду в країну. Візовий збір для російських туристів зросте до 80 євро ($79,62) з попередніх 35 євро ($34,83).

«Повністю заборонити росіянам в'їзд до нашої країни неможливо, але вартість віз буде підвищена. Це рішення, яке ми не вважаємо доцільним, насправді є рішенням ЄС. Як члени ЄС, ми повинні будемо виконувати це», – сказав Дімітров.

Він додав, що хоча пряме авіасполучення між двома країнами було призупинено після початку війни Росії проти України, понад 60 000 громадян Росії відвідали Болгарію цього року.

Нагадаємо, 31 серпня міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішили повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Раніше міністр закордонних справ Петер Сійярто оголосив, що Європейський Союз призупинить дію угоди з Росією про спрощення візового режиму, однак наразі не буде вводити загальну заборону на туристичні поїздки росіян. Водночас він наголосив, що загальної заборони на видачу віз громадянам Росії не буде.

Додамо, раніше очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд країни пропонує Євросоюзу призупинити спрощений візовий режим з Росією.Міністерка сказала, що уряд Німеччини хотів би виступити посередником у суперечці між країнами ЄС щодо повної заборони на в'їзд для росіян.

Із початку повномасштабної війни Росії проти України на територію Євросоюзу в'їхало майже мільйон росіян. Такі дані наводить Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex.