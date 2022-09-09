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Росія взялася лякати українців візами

Надія Клочко
glavcom.ua
Росія взялася лякати українців візами
Україна запровадила візи для росіян з 1 липня
фото з відкритих джерел

Росія розмірковує над можливість симетричної відповіді на запровадження Україною візового режиму для росіян

В російському міністерстві закордонних справ заявили, що розглядають можливість запровадження віз для громадян України. Про це заявив заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко, повідомляють російські ЗМІ.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що Росія при розгляді питання про візи для українців «братиме до уваги, зокрема, гуманітарний фактор».

«Ми це питання обговорюємо з різними відомствами. Тут потрібно брати до уваги весь набір факторів, у тому числі гуманітарний. Ми не хочемо ускладнювати життя тим українським громадянам, які хочуть залишити країну чи зону бойових дій та попрямувати до Росії. Для них тоді отримання віз стало б дуже складним процесом, особливо в нинішній ситуації, коли ми навіть посольства не маємо в Києві», – повідомив він.

Нагадаємо, з 1 липня 2022 року почало діяти рішення про візовий режим з громадянами Російської Федерації. Тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь.

За результатами опитування КМІС, більшість українців підтримують візовий режим із Росією, проте частина респондентів все ще хоче відкритих кордонів.

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Теги: МЗС безвізовий режим росія візи

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