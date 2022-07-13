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    Політика

    Окупанти визнали, що зірвали туристичний сезон в Криму

    Окупанти визнали, що зірвали туристичний сезон в Криму
    фото: .krymr.com

    Кількість відпочивальників, які побували на півострові в червні, на 40% менше, ніж минулого року

    Окупанти визнали, що через повномасштабне вторгнення Росії на територію України зірваний туристичний сезон у тимчасово окупованому Криму. Зокрема кількість відпочивальників, які побували на півострові в червні, на 40% менше торішнього показника. Про невтішні показники повідомив так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

    «Станом на червень ми взяли динаміку, проаналізувавши лише колективні об'єкти розміщення без приватного сектору – 815 тис. туристів. У порівнянні з минулим роком – менше на 40%, з 2019 року – лише на 12%. Ми розуміємо, що сезон пройшов не в повному обсязі», – сказав Аксьонов.

    Він не приховує, що покладає сподівання на окупацію Херсонської та Запорізької областей.

    «Наступний рік буде іншим. Впевнений, що курорти відкриються в Херсонській, Запорізькій областях та інших областях України. Крим буде транзитним регіоном, інші регіони будуть включені в процес. Логістика туристичних потоків зміниться в наступному році. Це буде інша реальність, інші виклики, але я впевнений, що ми з ними впораємося», – заявив колаборант.

    Як повідомлялося, в окупованому Криму побили російського військового зі Z-свастикою.

    Теги: Крим росія окупанти війна туризм Сергій Аксьонов Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти визнали, що зірвали туристичний сезон в Криму