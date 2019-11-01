Комунальники Кличка підозрюються у привласненні 17 млн грн на охороні



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Службовці трьох комунальних підприємств можуть бути причетні до привласнення бюджетних коштів

Прокуратура підозрює службові особи комунальних підприємств «Київпастранс», «Київське міське бюро технічної інвентаризації», «Головний інформаційно-обчислювальний центр» та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 Служби у справах дітей та сім’ї КМДА у причетності до злочинної діяльності з привласнення бюджетних коштів під час охорони об’єктів київських комунальників. Про йдеться в ухвалах Печерського райсуду Києва від 24 жовтня.

В рамках єдиного кримінального провадження № 42019101060000291 від 19.09.2019 слідчі встановили, що у серпні цього року «Київпастранс» замовив дочірньому підприємству «Легіон-Безпека» надання послуг охорони 8 об’єктів комунального підприємства на загальну суму 15,29 млн грн. Слідчі встановили, що замість ДП «Легіон-Безпека» охорону здійснює «Сапсан-1».

Крім того, за даними прокуратури, у березні 2019 р. «КМ БТІ» замовило ТОВ «Охоронна компанія «Альфа Безпека» охорону адмінбудівлі за 976 тис. грн, у березні минулого року КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» уклав угоду з ПП «Регіональна охоронна конфедерація» про охорону 1-го об’єкту комунальників за 761 тис. грн, а у лютому цього року Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1 замовив ПП «Славія» охорону своєї будівлі за 335 тис. грн.

Водночас, слідчі з’ясували, що у трьох останніх випадках «Київське міське бюро технічної інвентаризації», «Головний інформаційно-обчислювальний центр» та Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1 охороняють не офіційно працевлаштовані співробітники, які при чергування не забезпечені необхідними спецзасобами, згідно з договорами про охорону.

Вважаючи, що службовці трьох комунальних підприємств, Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та приватних фірм можуть бути причетні до привласнення бюджетних коштів, а також до перерахування фіктивним підприємствам державних коштів, їх розтрати, привласнення та виводу з використанням рахунків підконтрольних підприємств або фізичних осіб, прокуратура звернулася до суду з клопотанням надати доступ до документації відносно усіх чотирьох угод про надання охорони. Суд клопотання задовольнив.

Джерело: Наші гроші