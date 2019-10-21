Адвокат у справі «Роттердам+»: САП та НАБУ відкинули три експертизи і написали свою, зручну для справи

Наталія Дригваль

Справа «Роттердам+» стала гучною подією перших днів серпня

НАБУ та САП після двох з лишком років розслідувань вийшли на спільну прес-конференцію Артема Ситника та Назара Холодницького. Крім того, заявлено про підозру шістьом особам, серед яких чотири представники НКРЕКП зразка 2016 р. та двоє співробітників енергетичної компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Минуло понад два місяці, але справа ще навіть не пройшла апеляційні суди щодо обрання запобіжних заходів. Адвокат підозрюваних з боку ДТЕК Наталія Дригваль розповіла останні деталі цього гучного процесу.

На якій стадії сьогодні знаходиться процес щодо «Роттердам+»?

На сьогодні ще не відбулися засідання апеляційних інстанцій щодо оскарження запобіжних заходів. Суди першої інстанції ще в серпні в цілому відкинули суворі вимоги прокурорів САП та обрали запобіжний захід у вигляді застави двом співробітникам компанії. Нещодавно прокуратура прийняла рішення про подовження терміну досудового розслідування ще на два місяці – до 8 грудня 2019.

В ЗМІ з’явилася інформація про нібито маніпуляції САП з експертизою. Зрозуміло, що поряд з судовим процесом буде тривати і медіабаталія, однак на скільки озвучені факти стороною захисту співробітників НКРЕКП можуть вплинути на процес?

Інформація, яка міститься у статті від 8 жовтня («Справа «Роттердам +»: Як САП намагалася маніпулювати експертизою»– ред.) певним чином пояснює події, які відбуваються у провадженні, у тому числі сплеск активізації діяльності з боку САП та НАБУ. Як ми бачимо із хронології подій, які відбувалися у взаємовідносинах у САП із експертними закладами, орган обвинувачення намагався усіма засобами, змінюючи по декілька разів запитання, отримати від експертів бажані відповіді, які б підтвердили версію слідства щодо необґрунтованості формули «Роттердам+» та наявність міфічних збитків.

На сьогодні підтвердженим є факт, що САП отримала мінімум три, я наголошую, три експертні висновки, які підтвердили коректність формули.

Але їх не цікавили такі висновки, оскільки вони не давали можливості обрахувати «збитки» та сформулювати підозру.

Наталія Дригваль

Коли ви говорити «підтверджений факт», що ви маєте на увазі? Ким він підтверджений?

Прокурор САП не заперечує наявності інших досліджень у кримінальному провадженні. Безпосередньо на одному з судових засідань він наголосив, цитую: «орган досудового розслідування сам може обирати, що надавати судді, а що ні». Тобто слідство отримало мінімум три експертних висновки, що підтверджували хибність підозр, і проігнорувало їх.

Коли органу досудового розслідування стало зрозуміло, що шлях об’єктивних експертиз не даватиме бажаного результату, була проведена надзвичайна махінація. Прокурор САП звернувся до науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, але не надав експертові первинні документи для проведення повноцінного експертного дослідження, як цього вимагає Закон та Інструкція Спеціалісти НАБУ розробили власні довідки в яких обрахували так звані збитки, завдані формулою Роттердам + та надалі їх експертові СБУ з метою підтвердження арифметичних розрахунків. Й на цьому моменті звертаю увагу: експертом СБУ не були застосовані спеціальні знання в галузі економіки, що суперечить поняттю судової експертизи як такої. Тобто, одне силове відомство написало «темник» з вже готовими розрахунками іншому, та віднесло так би мовити у «сусідній кабінет». Власне, саме таки чином була сформульована «експертиза», на якій і побудовано обвинувачення.

І тут я знову наголошую – сторона обвинувачення визнає ці факти.

Ми вимагаємо, і вже подали відповідне клопотання про виклик до суду експерта СБУ задля надання свідчень, що би пролити ще більше світла на цю «двоходівку» зі створення потрібної експертизи.

До речі, на даний момент ні суд, ні сторона захисту так і не отримали докази, на які посилається орган досудового розслідування в якості обґрунтування підозри

Більше того, за хаотичною зміною, корегуваннями, відзивами та повторними зверненнями САП до експертних закладів виявився самий цікавий факт – у матеріалах кримінального провадження відсутні експертні дослідження з питань коректності формули Р+, обґрунтованості включення в ціну енергетичного вугілля витрат на фрахт, перевалку та доставку, на незаконності якого наполягає САП.

Виникає цілком логічне питання: на яких підставах САП та НАБУ прийшли даного висновку? Якими компетентними дослідженнями підтверджується дана позиція? Яка без належних та допустимих доказів може розцінюватися лише як особиста думка прокурора, детектива, не більше.

Експертиза, наявна в матеріалах кримінального провадження, представлена суду на підтвердження обґрунтованості підозри сформульована таким чином, що нею вже презюмується (!) незаконність формули, на підставі якої розраховувалася прогнозована оптова ціна на електричну енергію. Що й стало підставою для розрахунку мільярдних збитків начебто спричинених споживачам електричної енергії.

Ви намагаєтесь переконати нас, що доказова база нікчемна, а активізація слідства носить політичний характер. Чого ж тоді ви не представили альтернативну експертизу?

Ми це зробили. Сторона захисту надала вичерпні висновки найбільш авторитетних експертів у світі. Зокрема, ми оперуємо дослідженнями міжнародної аудиторської компанії з «великої четвірки» Ernst&Young, дослідженням глобального інформаційного провайдера в галузі енергетики IHS Markit. НКРЕКП в свою чергу отримало висновок Європейської асоціації вугілля та лігніту – Eurocoal. Всі вони точно фіксують обумовленість запровадження формули «Роттердам+» об’єктивною економічною кон’юнктурою, що склалася в той час, свідчать про її економічну обґрунтованість та відповідність включення витрат на фрахт, доставку та транспортування енергетичного вугілля міжнародним стандартам ціноутворення на енергоресурси

Крім того, ми будемо вимагати у слідства залучення до справи українських та міжнародних експертів, на противагу експертові СБУ та «спеціалістам» НАБУ.

Вже коли було оголошено про підозри, з’явилась інформація, що НАБУ власне не має претензії до використання формули розрахунку прогнозної ціни електроенергії на основі самого котирування тобто «Роттердаму», але є претензія до «плюса». Тобто, слідство вважає, що транспортна складова, яка закладалась в ціну електроенергії для промислових споживачів була ні чим не виправдана. Це звучить, принаймні для пересічного українця, зрозуміло. Вугілля ж не доставлялось з Роттердаму. Чи не так?

Використання транспортної складової – є повністю закономірним для ринків де є хоча б часткова імпортна залежність. До речі, є гарний приклад. Всі ми заправляємо наші машини. Ось уявіть, що є українська нафта, видобута в Україні, є український нафтопереробний завод. Але коли нафту переробили, то дизпаливо в м. Кременчук, або в Балаклійському районі Харківської області продається по котируванню Роттердам + 30-50 доларів. Чому так? Бо така ринкова кон’юнктура.

Саме тому і існувала формула Роттердам+ для вугілля, саме тому продовжує існувати формула NCG+ для газу, аналогічна премія за транспортування діє на уранове паливо для наших АЕС. В той же час електроенергія, яка виробляється АЕС складає приблизно 50% на енергетичному ринку України.

Однак, якщо ви вже згадали умовного пересічного українця, то варто розставити акценти. Пересічний українець мав фіксовану ціну на електроенергію і вона не зростала. Роттердам+ впливав виключно на непобутових споживачів, перш за все на великих промислових споживачів. Чому ж українському підприємцю купляти літр українського дизпалива, або кубометр газу, які ніколи не вироблялись в Нідерландах чи Німеччини це нормально, а електроенергію начебто по завищеній ціні – ні.

Відповідь проста: великі споживачі електроенергії плекали цей міф «Роттердам+», як бренд корупції минулої влади через кишенькових експертів, через кишенькові ЗМІ. Вони були зацікавлені в отримані дешевої електроенергії для своїх неенергоефективних підприємств. Так був створений міф. Пояснити його експертною мовою для мільйонів українців майже не можливо. Навіть детективи НАБУ не змогли, а скоріш не захотіли зрозуміти логіку регулятора в той час, що казати про менш підготовлену аудиторію.

Як ви оцінюєте перспективу довести це в суді?

Ми маємо великі сподівання на те, що справи по суті будуть розглядатися в Вищому антикорупційному суді. Це нова установа, яка має історичний шанс продемонструвати об’єктивність та неупередженість. Якщо суд буде об’єктивний – співробітники ДТЕК будуть повністю виправдані. Тому що в цьому процесі немає складу злочину, а сторони звинувачення немає експертизи, навіть немає базового розуміння предмету дослідження.

Інна Михайлівська, для «Главкома»