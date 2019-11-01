ЗМІ назвали єдиного мільярдера, який підтримав ініціативу Зеленського вкладати гроші у відновлення Донбасу



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Олександр Ярославський заявив, що готовий вкласти $100 млн у будівництво аеропорту у Донецьку

Власник групи DCH Олександр Ярославський заявив, що готовий відбудувати аеропорт у Донецьку - ЗМІ

На інвестиційному форумі в Маріуполі власник групи DCH Олександр Ярославський, публічно підтримав наміри президента Володимира Зеленського щодо відновлення Донбасу, анонсувавши інвестпроект будівництва нового аеропорту в Донецьку замість зруйнованого

Про це пише портал Дело в матеріалі за результатами редакційного опитування відомих експертів на тему недавнього інвестиційного форуму в Маріуполі.

Видання зазначає, що одним з головних підсумків форуму для влади стало те, що і президент, і уряд можуть тепер демонструвати західним партнерам готовність хоча б одного з найсерйозніших бізнесменів фінансувати відродження Донбасу після встановлення миру.

«Заяву Ярославського про те, що він готовий інвестувати $100 млн на відновлення донецького аеропорту є сигналом про те, що в Україні є люди, готові здійснити реальне вкладення грошей у відновлення інфраструктури після врегулювання конфлікту», — підкреслив глава Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

Як повідомляли ЗМІ, форум не відзначився нічим конкретним у плані заяв інвесторів про готовність вкладати гроші. І тільки мільярдер Олександр Ярославський анонсував інвестпроект будівництва нового аеропорту в Донецьку замість зруйнованого.

«Основне питання цього форуму — відновлення Донбасу. Поки я сюди їхав, у мене з'явилася конкретна пропозиція уряду України: я готовий інвестувати $100 млн у будівництво нового аеропорту в Донецьку. Якщо будуть всі умови для будівництва аеропорту, що був практично повністю зруйнований. Я готовий зайнятися цим проектом, застосувати в рамках відновлення Донбасу досвід моєї компанії з будівництва та експлуатації аеропортів», — сказав Ярославський.

Нагадаємо, що після маріупольського форуму на російському ток-шоу одіозного для українців Володимира Соловйова розгорнулася бурхлива дискусія з приводу ідеї Ярославського. Але президент українського аналітичного центру Олександр Охріменко, який брав участь у ній, запевнив своїх співрозмовників у серйозності намірів бізнесмена.

«Ярославський успішний український бізнесмен, який готовий допомогти після відновлення миру на Донбасі відновлювати аеропорт. Як бачите, є інвестор. Як можна не довіряти Ярославському? Залишилося лише роззброїти бойовиків, прибрати їх з території «ДНР», «ЛНР» — і аеропорт відновлять», — резюмував Охріменко.

Як повідомлялося, у Маріуполі на президентському інвестфорумі Ярославський сказав, що готовий побудувати новий аеропорт в Донецьку.