  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    ЗМІ назвали єдиного мільярдера, який підтримав ініціативу Зеленського вкладати гроші у відновлення Донбасу

    • Розсилка
    Олександр Ярославський заявив, що готовий вкласти $100 млн у будівництво аеропорту у Донецьку&nbsp; - ЗМІ назвали єдиного мільярдера, який підтримав ініціативу Зеленського вкладати гроші у відновлення Донбасу
    Олександр Ярославський заявив, що готовий вкласти $100 млн у будівництво аеропорту у Донецьку 

    Власник групи DCH Олександр Ярославський заявив, що готовий відбудувати аеропорт у Донецьку - ЗМІ

    На інвестиційному форумі в Маріуполі власник групи DCH Олександр Ярославський, публічно підтримав наміри президента Володимира Зеленського щодо відновлення Донбасу, анонсувавши інвестпроект будівництва нового аеропорту в Донецьку замість зруйнованого

    Про це пише портал Дело в матеріалі за результатами редакційного опитування відомих експертів на тему недавнього інвестиційного форуму в Маріуполі.

    Видання зазначає, що одним з головних підсумків форуму для влади стало те, що і президент, і уряд можуть тепер демонструвати західним партнерам готовність хоча б одного з найсерйозніших бізнесменів фінансувати відродження Донбасу після встановлення миру.

    «Заяву Ярославського про те, що він готовий інвестувати $100 млн на відновлення донецького аеропорту є сигналом про те, що в Україні є люди, готові здійснити реальне вкладення грошей у відновлення інфраструктури після врегулювання конфлікту», — підкреслив глава Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

    Як повідомляли ЗМІ, форум не відзначився нічим конкретним у плані заяв інвесторів про готовність вкладати гроші. І тільки мільярдер Олександр Ярославський анонсував інвестпроект будівництва нового аеропорту в Донецьку замість зруйнованого.

    «Основне питання цього форуму — відновлення Донбасу. Поки я сюди їхав, у мене з'явилася конкретна пропозиція уряду України: я готовий інвестувати $100 млн у будівництво нового аеропорту в Донецьку. Якщо будуть всі умови для будівництва аеропорту, що був практично повністю зруйнований. Я готовий зайнятися цим проектом, застосувати в рамках відновлення Донбасу досвід моєї компанії з будівництва та експлуатації аеропортів», — сказав Ярославський.

    Нагадаємо, що після маріупольського форуму на російському ток-шоу одіозного для українців Володимира Соловйова розгорнулася бурхлива дискусія з приводу ідеї Ярославського. Але президент українського аналітичного центру Олександр Охріменко, який брав участь у ній, запевнив своїх співрозмовників у серйозності намірів бізнесмена.

    «Ярославський успішний український бізнесмен, який готовий допомогти після відновлення миру на Донбасі відновлювати аеропорт. Як бачите, є інвестор. Як можна не довіряти Ярославському? Залишилося лише роззброїти бойовиків, прибрати їх з території «ДНР», «ЛНР» — і аеропорт відновлять», — резюмував Охріменко.

    Як повідомлялося, у Маріуполі на президентському інвестфорумі Ярославський сказав, що готовий побудувати новий аеропорт в Донецьку.

    ЗМІ ДНР ЛНР гроші будівництво Володимир Фесенко аеропорт Донецьк Володимир Зеленський президент Олександр Ярославський уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ