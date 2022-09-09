Україна проведе демілітаризацію Північної Кореї

Купівля зброї у КНДР свідчить, що Росія у відчаї

Впроваджені проти Російської Федерації санкції значно ускладнюють для неї виробництво високоточної зброї та інших видів техніки, бо вони потребують західних складників. Аби розв'язати цю проблему, країна-агресор звернулася до послуг одного з нечисленних союзників – Північної Кореї (КНДР). Про це з посиланням на анонімні джерела в американській розвідці, написало видання The New York Times.

Офіційні особи США стверджують: купівля зброї у КНДР свідчить, що Росія у відчаї. Кремль назвав цю інформацією фейковою.

До слова, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter прокоментував цю новину, зазначивши, що спочатку Україна проводила демілітаризацію Росії, а тепер до списку додається КНДР.

«Україна робить більший внесок у глобальну безпеку, ніж усі міжнародні організації разом узяті», – написав він.

Боєприпаси, які Північна Корея має намір продати Москві, ймовірно, є копіями зброї радянських часів і можуть підійти до російських пускових установок. The Washington Post пише, що ця зброя може стати у пригоді російським військовим.

Що саме КНДР постачатиме Путіну

Потрапивши під дію міжнародних санкцій і експортного контролю, Росія у серпні придбала дрони іранського виробництва, з якими, за словами офіційних осіб США, виникли технічні проблеми. Північна Корея, ймовірно, є ще одним джерелом постачання товарів воєнного призначення для Росії, оскільки зберігає значні запаси боєприпасів, які є копіями зброї радянських часів.

Північна Корея «може бути найбільшим за межами Росії джерелом артилерійських боєприпасів, сумісних з її застарілою зброєю», – зазначає Джозеф Демпсі, науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Лі Ілву, експерт з Південної Кореї, зазначає, що і Північна, і Південна Кореї зберігають десятки мільйонів артилерійських снарядів кожна. За його словами, Північна Корея, швидше за все, продаватиме РФ старіші снаряди для систем залпового вогню або складних ракет, які вона хоче замінити новішими. Ставка Північної Кореї на розвиток ядерної зброї та виробництво керованих ракет може зменшити потребу у значній частині старих некерованих артснарядів, які колись відігравали помітну роль у її озброєнні, зазначає експерт Фонду Карнегі Анкіт Панда..

Брюс Беннетт, старший експерт з безпеки каліфорнійської корпорації Rand вважає, що Північна Корея відправить Росії не артилерійські снаряди, а патрони для стрілецької зброї.

Що захоче північнокорейський диктатор від Путіна за свою застарілу зброю Фото: EPA

Чим погана північнокорейська зброя

Згідно з оцінкою IISS, Північна Корея має на озброєнні близько 20 тис. артилерійських знарядь, включаючи реактивні системи залпового вогню. За словами Демпсі, це «значно більше, ніж у будь-якої іншої країни світу».

Державні ЗМІ Північної Кореї назвали свою артилерію «першим озброєнням Народної армії та найпотужнішим озброєнням у світі», яке може перетворити ворожу позицію на «море полум’я». Проте її старі артилерійські системи, які, ймовірно, будуть постачатися Росії, мають репутацію зброї з низькою точністю.

Під час артилерійського обстрілу Північною Кореєю південнокорейського острова Йонпьон у 2010 році, внаслідок якого загинули четверо людей, лише 80 із 400 ракет влучили у ціль. У своїй оцінці Лі Ілву зазначив, що близько половини випущених північнокорейських снарядів впали у воду, не досягнувши острова.

«Це жалюгідна продуктивність артилерії. Росіяни можуть зіштовхнутися із тим самим, що їх не дуже порадує», – сказав Беннет.

Спостерігачі сумніваються у користі північнокорейських боєприпасів для російської кампанії в Україні. Незрозуміло, наскільки серйозна у Росії нестача боєприпасів. У липні високопоставлений чиновник з лав Міноборони США заявив журналістам, що Росія щодня запускає десятки тисяч артилерійських снарядів і не може продовжувати так вічно.

«Хоча значні запаси, ймовірно, досі існують. Росіяни можуть залазити у ті, що зарезервовані на випадок ширшого майбутнього конфлікту», – зазначив Демпсі.

Путіну не дадуть ракети?

Навряд чи Північна Корея надасть Росії балістичні ракети, які вона вважає вирішальними у своїй військовій стратегії щодо Вашингтону та Сеула, вважає Ян Ук, аналітик сеульського Інституту політичних досліджень Асан.

Якщо Північна Корея вирішить постачати ракети до Росії, їй також доведеться надати і свої пускові платформи, бо РФ не має пускових установок для північнокорейських ракет. КНДР розробила високоманеврену балістичну ракету, яка, ймовірно, була створена за зразком російського «Іскандера». Проте, за словами Шіна Чонгу, військового експерта Сеульського форуму оборони та безпеки Кореї, ці дві ракети мають різні розміри.

«Тип боєприпасів, які Північна Корея надасть Росії, імовірно, буде старим», – зазначив сказав Мун Сон Мук, аналітик Корейського науково-дослідного інституту національної стратегії (Південна Корея).

Що КНДР отримає натомість

Північна Корея, ймовірно, захоче отримати від Росії продовольство, паливо і товари, які їй важко купувати через санкції. Анкіт Панда, експерт Фонду Карнегі, вважає, що Північна Корея також може отримати фінансову допомогу від Росії, матеріали, необхідні для розвитку ракетних програм.

На думку Брюса Беннетта, старшого експерта з безпеки каліфорнійської корпорації Rand, Північна Корея могла би погодитися отримати компенсацію паливом. За його словами, для зброї, яку постійно намагаються вдосконалити у КНДР, країна може потребувати передових збройних технологій від Росії. Можливо, включно з тими, які потрібні для її першого за п’ять років ядерного випробування.

Джерело: The Washington Post

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»