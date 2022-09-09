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Північна Корея проголосила себе ядерною державою, – Yonhap News Agency

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Північна Корея проголосила себе ядерною державою, – Yonhap News Agency

Право на будь-які рішення про ядерну зброю одноосібно має лідер КНДР Кім Чен Ин

КНДР на законодавчому рівні зафіксувала, що є ядерною державою. Про це повідомляє Yonhap News Agency із посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.

У публікації наголошується, що декрет під назвою «Політика щодо ядерної зброї» було ухвалено Верховними народними зборами КНДР 14-го скликання.

Документ включає 11 пунктів, в яких є тези про призначення ядерної зброї, склад ядерних сил, командування та контроль над ними, принципи застосування зброї, мобілізацію та інші аспекти.

Зокрема, у третьому пункті наголошується, що право на будь-які рішення про ядерну зброю одноосібно має лідер КНДР Кім Чен Ин.

Крім того, закон закріплює за КНДР право превентивного ядерного удару по противнику у разі, якщо Пхеньян визнає загрозу з боку опонента неминучістю.

Раніше Кім Чен Ин зазначив, що Північна Корея ніколи не відмовлятиметься від ядерної зброї.

На початку серпня Північна Корея вийшла із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Теги: закон політика ядерна зброя Північна Корея

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