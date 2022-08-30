Росія та КНДР. Як їх відносини вплинуть на Україну

Санкції та міжнародна ізоляція підштовхують Росію та Північну Корею до тіснішої співпраці

Росія та Північна Корея, які нині здебільшого перебувають у міжнародній ізоляції, намагаються покращити двосторонні відносини та висловлюють підтримку геополітичним амбіціям один одного – в Україні та на Корейському півострові. Нещодавно ЗМІ повідомляли про готовність Північної Кореї надати тисячі робітників для участі у відбудові самопроголошених утворень «ДНР» та «ЛНР» на Сході України, окупованому російськими військами. Також у пресі лунали припущення, що Пхеньян міг би відправити 100 тисяч своїх військових для участі у війні Росії проти України.

Росія, своєю чергою, 26 травня разом з Китаєм заблокувала проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, що передбачав посилення санкцій щодо КНДР у відповідь на серію запусків балістичних ракет, проведених з початку нинішнього року. Вперше з 2006 року Рада Безпеки ООН не змогла домовитися про санкції проти Північної Кореї. Тоді Москва обґрунтувала свою позицію, що запроваджувати запропонований новий обмежувальний захід було би «безвідповідально».

Росія підтримує Північну Корею в Раді безпеки ООН

Росія та КНР, які ще більше зблизилися одне з одним після російського вторгнення в Україну, зробили ще один спільний крок у Радбезі ООН, закликавши до скасування окремих санкцій, запроваджених проти Пхеньяна за програму створення ядерної зброї та розробку балістичних ракет великої дальності.

На думку експертів, Росія та Північна Корея вкрай потребують іноземних партнерів, оскільки більша частина решти світу налаштована проти їхніх режимів. Тим часом Китай дедалі більше опиняється в аналогічній позиції через претензії на значну частину акваторії Південно-Китайського моря, що багата на природні ресурси, і пов'язану з цим напруженість. Зовнішньополітичні перспективи Пекіна погіршують і непрості відносини з низкою сусідніх країн, а також територіальні претензії до Японії, Індії та Південної Кореї.

Запуск північнокорейської балістичної ракети у березні 2022 року Фото: Avalon/Photoshot/picture alliance

«Росію та Північну Корею пов'язує тривала історія відносин із багатьма спільними політичними позиціями. Тепер вони знову зближуються, бо мають спільного ворога, тож вони потребують обопільної підтримки, щоб краще протистояти зовнішньому тиску», – сказав DW колишній дипломат і голова південнокорейської розвідки Ра Чон Іль. За його словами, пропозиція направити робітників до окупованих Росією регіонів України має «велике значення» для відносин двох країн, оскільки таким чином Пхеньян ще раз заявляє про визнання самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

А ще, це може виявитися дуже вигідною угодою для КНДР. Адже як повідомила російська газета «Известия» з посиланням на посла РФ у Пхеньяні Олександра Мацегору заявив, що за надання робітників Росія розплатиться з Північною Кореєю промисловим обладнанням і пшеницею, що конче потрібні Пхеньяну. Міжнародні санкції фактично забороняють імпорт обладнання в КНДР, а за кілька останніх десятиліть нестача продовольства в цій країні стала буденністю.

Міжнародний тиск зробив Москву та Пхеньян «природними партнерами»

«Цілком очевидно, що КНДР відмовилася від спроб покращити відносини з Південною Кореєю та США, а це означає, що зараз їй справді можна покладатися тільки на Росію та Китай», – сказав Ра Чон Іль. На його думку, з огляду на ситуацію, в якій опинилися Москва та Пхеньян, це було неминуче.

З такою оцінкою погоджується і Яків Зінберг, професор міжнародних відносин, який спеціалізується на Східній Азії в Токійському університеті Кокушикан. За його словами, спільна історія та потреба у союзниках у ситуації, коли обидві країни перебувають під міжнародним тиском, зробили їх «природними партнерами». «Зараз вони бачать себе «жертвами» санкцій та шукають способи обійти їх», – сказав він.

Північнокорейський ОТРК на параді. Його жартома прозвали «Кімсканденром» за схожість з російським ОТРК «Іскандер» Фото: KCNA/AP/picture alliance

Хоча такий альянс має явні переваги, Зінберг не впевнений, що Росія прийме пропозицію Північної Кореї про військову допомогу в Україні та ймовірно, як і досі, виявлятиме обережність на Далекому Сході, щоб не викликати ще більшого невдоволення в інших країн регіону. «У мене склалося враження, що Москва, як і раніше, обережно ставиться до Тихоокеанського регіону, – сказав він. – Росія не може дозволити собі дратувати Південну Корею та Японію, а також США, які мають значну військову присутність в обох цих країнах».

Росія побоюється конфлікту на два фронти

«Росія традиційно боялася протистояння на два фронти, – підкреслив Зінберг. – Зараз вона добряче пов'язана (війною. – Ред.) в Україні, і схоже, що така ситуація збережеться ще деякий час, тож вона намагатиметься уникнути будь-якої ситуації, що вимагатиме перекидання сил на Далекий Схід». Тому, ймовірно, Москва продовжить рішуче підтримувати Північну Корею на словах, якщо це відповідатиме її інтересам та потенційно могло б допомогти зосередити увагу США на Північно-Східній Азії, а не на Центральній Європі, вважає Зінберг. При цьому вона навряд чи стане приймати військову допомогу від Пхеньяна, навіть якщо до цього підштовхуватиме ситуація, припускає експерт.

Військовий парад у Пхеньяні. Спецпризначенці КНДР свого часу воювали в Сирії на боці Башара Асада, кажуть західні аналітики Фото: Yonhap/picture alliance

За словами Зінберга, Східна Азія – дуже нестабільна частина світу із напруженістю на Корейському півострові, навколо Тайваню, островів у Південно-Китайському морі, через присутність китайських військових кораблів біля південної частини Японії, тож Росія сподіватиметься, що справа не зайде надто далеко. Проте видається неминучим, що напруженість зростатиме й надалі, визнав він.

А колишній глава служби військової розвідки Південної Кореї цього тижня заявив, що Північна Корея, як очікується, проведе сьоме підземне випробування ядерного боєзаряду безпосередньо перед проміжними виборами до Конгресу США, що заплановані на листопад.