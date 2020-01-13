Уряд Гончарука: перезавантаження. Хто перший на вихід?

Олексій Гончарук – Альона Бабак: одна з ліній розколу у нинішньому уряді фото пресслужби уряду

Конфлікт глави уряду та міністерки Альони Бабак найближчим часом отримає кадрову розв’язку

Вже не перший місяць в експертному та політичному середовищі точаться розмови про переформатування Кабміну. У пресі раз по раз з’являються прізвища міністрів, яким варто готуватися на вихід. Причина - незадовільні результати їхньої роботи.

Одним з міністрів, яким пророкують швидке звільнення, є Альона Бабак. Вона відповідає в уряді Олексія Гончарука за регіональний розвиток і будівництво.

За чотири місяці на посаді виявилося, що особливих досягнень у ввіреному їй відомстві немає. Замість того, щоб зосередитися на основних повноваженнях відомства - децентралізації (нагадаємо, йдеться про міністерство розвитку громад і територій), Олена Бабак найбільше перейнялася боротьбою за вплив на будівельну сферу.

На цьому ґрунті і виник конфлікт з прем'єром. Спочатку галасу наробили спроби Бабак призначити своїм заступником екс-чиновника з підробленим дипломом. А відкрита фаза протистояння почалася після того, як міністр взяла під захист главу ДАБІ, за яким тягнувся сумнівний шлейф. Але про все це докладніше...

Міністр з Кривого Рогу

«Я не політик, я більше експерт. Для мене політична діяльність є складною, як для людини», - заявляла нинішня міністр три роки тому, коли вирішила скласти депутатські повноваження на користь наступної за списком кандидатки в депутати від «Самопомочі». Дійсно, життя Олени Бабак пройшла від однієї грантової програми до іншої - КМІС, ООН, USAID тощо.

Основною причиною потрапляння експерта Бабак в Кабмін Гончарука називають місце її народження - Кривий Ріг. Адже при призначенні на посаду нікого не збентежив навіть той факт, що вона вже була фігуранткою антикорупційного розслідування - не задекларувала свій бізнес в 2014 році.

Голову ДАБІ при уряді Гройсмана Олексія Кудрявцева тодішній Генпрокурор Юрій Луценко прямо звинуватив у корупції

У жовтні минулого року в ЗМІ з'явилася новина, що відстороненого екс-главу ДАБІ Олексія Кудрявцева, який в даний час знаходився під слідством, можуть призначити новим заступником міністра з розвитку громад і територій. Справа в тому, що посаду керівника Державної архітектурно-будівельної інспекції Кудрявцев зайняв, пред'явивши фальшивий диплом Технічного університету Молдови.

Гучний скандал, що стався наприкінці 2018 року, після оприлюднення цієї інформації, став основою для відкриття кримінального провадження. А тодішній Генпрокурор Юрій Луценко навіть заявив, що, з подачі Кудрявцева, хабарі за введення одного метра забудови в експлуатацію виросли з $5 до $20.

Протягом дев'яти місяців після звільнення про екс-главу ДАБІ нічого не було чутно. І його поява в інформпросторі як потенційного заступник міністра викликала величезне здивування. Тим більше, що міністр Олена Бабак, як екс-депутат парламенту, що спеціалізується на ЖКГ, повинна була добре знати, хто такий Кудрявцев і в чому його звинувачували. Але замість цього міністр... рекомендувала його як свого потенційного заступника. До цієї інформації можна було б поставитися скептично, якби не один факт - Бабак була одним з 150 народних депутатів-підписантів, які в 2018 році вимагали залишити Кудрявцева на посаді глави ДАБІ.

Втім, критика в медіа та відновлення кримінального провадження за фактом підробки документів, змусили міністра відмовитися від ідеї такого призначення. Але не від дружби з Кудрявцевим. У грудні минулого року Мінрегіон провів конкурс на посаду глави ДАБІ. Нагадаємо, що Державна архітектурно-будівельна інспекція вважається одним з найбільш корумпованих державних органів, і президент поставив перед урядом завдання - до кінця 2019 роки реформувати відомство і ліквідувати тотальну корупцію в сфері державного архітектурно-будівельного контролю та містобудування. Зробити це виявилося проблематично без затвердженого керівника. Але за підсумками конкурсу Олена Бабак заявила, що жоден з трьох переможців не пройшов співбесіду з міністром.

Чому ж Бабак прийняла таке рішення? Є версія, що таким чином була реалізована спроба зберегти на посаді старого в.о. керівника ДАБІ Олександра Строкача.

Олександра Строкача називають людиною екс-очільника ДАБІ Олексієм Кудрявцевим

Строкач став тимчасовим керівником відомства у вересні цього року. Нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський відразу ж після призначення повідомив в своєму Telegram-каналі, що Строкач «є людиною, яка має безпосереднє відношення до попереднього керівника ДАБІ Олексія Кудрявцева». Попри це, тодішнього в.о. спочатку спробували провести на посаду глави через конкурс. Але в ЗМІ з'явився запис, як потенційний глава списує тест з іноземної мови у сусіда. Після хвилі насмішок не дивно, що міністр вирішила особисто не підтримувати Строкача - і Бабак просто «тихо» призначила його в.о. Держархібудінспекції.

Результати роботи Строкача в ДАБІ, а в ЗМІ була величезна кількість публікацій на цю тему, можна охарактеризувати як «повний хаос» - видача «порожніх» дозволів і ліцензій на будівництво, фактична зупинка роботи комісії з розгляду проблемних питань, плутанина з реєстром ДАБІ (зараз фахівці з'ясовують, чи достовірні дані внесені в електронну базу).

Міністр, звичайно, не могла цього не бачити: під ДАБІ не припинялися акції протесту з вимогою звільнити Строкача, а про втручання в роботу реєстру заявляв безпосередньо міністр цифровий політики Михайло Федоров. Однак реакції на цю проблему зі сторони Олени Бабак не було - тільки заяви перед протестуючими на захист Строкача і твердження, що він прекрасний фахівець.

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У підсумку основний напрямок роботи міністерства - розвиток громад та децентралізація, при новому уряді практично не зрушив з місця. Натомість керівник відомства активно перейнялася просуванням в керівництво будівельною галуззю кадрів свого старого знайомого Олексія Кудрявцева. Саме це і стало приводом для конфлікту Бабак з прем'єром.

За даними джерел в уряді, міністр розвитку громад і територій - тепер один з перших кандидатів на виліт з Кабміну. Глава Кабміну з кінця минулого року перервав свої контакти з Бабак, переключивши всю увагу на підготовку її звільнення. За даними джерел, це кадрове питання буде вирішене найближчим часом. Проте ймовірна відставка Бабак - це лише один з пунктів кадрового оновлення в уряді.

Микола Мельник, для «Главкома»