В Ірані збереться група швидкого реагування з розслідування авіакатастрофи



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Група швидкого реагування на місці повністю збереться для своєї найважливішої роботи до 14 січня

Група з розслідування катастрофи в Ірані збереться у повному складі до 14 січня. Про це повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань у Twitter.

Шампань зазначив, що вчора передова група SRDT у складі трьох членів, які вже отримали іранські візи, вирушила до Тегерана, щоб створити командний пункт для уряду Канади.

«Станом на цей ранок візи були видані шести іншим членам групи, які в даний час знаходяться в Анкарі, а також двом експертам з Ради з безпеки на транспорті. Завтра вони вирушать до Ірану... Останній член SRDT прибуде до Анкари завтра, і ми очікуємо, що його віза буде швидко надана… Група швидкого реагування на місці повністю збереться для своєї найважливішої роботи до 14 січня», - написав міністр.

Як відомо, робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні.

До 19 січня тіла загиблих мають повернути в Україну. Український уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців запевнив, що пам’ять усіх загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірану буде гідно вшанована, усіх винних у трагедії покарають.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.