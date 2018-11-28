Диплом голови Держбудінспекції підроблений - НАДС



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Кудрявцев обіймає посаду голови ДАБІ з 2015 року

Ректор Технічного університету Молдови повідомив, що Олексій Кудрявцев у цьому закладі не навчався та диплом на його ім’я не видавали

Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олексій Кудрявцев надав підробні документи, вступаючи на посаду. Про це свідчать документи, отримані Національним агентством з питань державної служби (НАДС).

У відповіді на запит ректор Технічного університету Молдови повідомив, що у зазначений період Олексій Кудрявцев у цьому закладі не навчався та диплом на його ім’я не видавали.

Зазначимо, що Олексій Кудрявцев обіймає посаду голови Держаної архітектурно-будівельної інспекції з 26 червня 2015 року згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України № 632-р від 26 червня 2015 року. Для виконання обов’язків керівника центрального органу виконавчої влади (яким є ДАБІ) Закон України Про державну службу вимагає наявність вищої освіти не нижче рівня магістра.

В офіційній біографії Кудрявцева на сайті ДАБІ не вказано ані період, ані місце здобування вищої освіти. Вказано лише, що Кудрявцев отримав вищу освіту за спеціальностями менеджмент, правознавство та будівництво.

Будь-які відомості також відсутні в повідомленнях про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Кандидатську дисертацію на тему Адміністративно-правове забезпечення діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції в Україні Кудрявцев захистив у листопаді 2017 року у Науково-дослідному інституті публічного права. Проте в особовій картці здобувача Кудрявцева – інформація про вищу освіту також відсутня.

Раніше, 21 листопада, Кабінет Міністрів України ініціював службову перевірку стосовно правдивості наданих Олексієм Кудрявцевим документів під час обіймання посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції. Провести перевірку доручили НАДС спільно з МВС та Міносвіти.

Нагадаємо, в середині листопада ДАБІ опинилася в центрі корупційного скандалу. 15 листопада прокуратура разом з СБУ затримала голову Херсонської ДАБІ Сергія Циклинського. Чиновник, разом з подільниками, вимагали й отримали $4,5 тис. за узгодження будівельної документації. ЗМІ повідомляють, що Циклинський є креатурою Кудрявцева, при затриманні була вилучена телефонна переписка між Циклинським та Кудрявцевим.

Як повідомлялося, депутати масово відкликають свої підписи на підтримку голови ДАБІ Кудрявцева.