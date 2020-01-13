Малозабезпеченим одеситам надають допомогу на оплату послуг ЖКГ



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Ще 38-ми малозабезпеченим сім'ям призначена муніципальна допомога на оплату послуг ЖКГ

10 січня 2020 року відбулося 1-е засідання комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги, перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі оплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги.

На засіданні було розглянуто 45 звернень громадян міста Одеси.

Комісією було прийнято рішення призначити адресну муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги 38 громадянам м. Одеси на загальну суму 182 371 грн., 7 громадянам надано рекомендації щодо призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості.

Адресна муніципальна допомога на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги призначається громадянам м. Одеси в рамках міської цільової програми.

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