  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Малозабезпеченим одеситам надають допомогу на оплату послуг ЖКГ

    • Розсилка
    Малозабезпеченим одеситам надають допомогу на оплату послуг ЖКГ

    Ще 38-ми малозабезпеченим сім'ям призначена муніципальна допомога на оплату послуг ЖКГ

    10 січня 2020 року відбулося 1-е засідання комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги, перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі оплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги.

    На засіданні було розглянуто 45 звернень громадян міста Одеси.

    Комісією було прийнято рішення призначити адресну муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги 38 громадянам м. Одеси на загальну суму 182 371 грн., 7 громадянам надано рекомендації щодо призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості.

    Адресна муніципальна допомога на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги призначається громадянам м. Одеси в рамках міської цільової програми. 

    Читайте також: 
      ЖКГ Одеса послуги
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ