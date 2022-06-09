Утилізація колаборантів. Що означають нові призначення на окупованому Донбасі

Кремлівський куратор окупованих територій Кирієнко перетягує на Донбас своїх протеже

Кремль розпочав чергову фазу анексії квазіутворень «ЛНР» та «ДНР». Раніше Путін визнав їх «незалежними державами», а Федеральні збори РФ ратифікували договори про дружбу та взаємодопомогу з даними фейковими утвореннями.

Призначення ватажком «ДНР» Денисом Пушиліним нового «глави уряду» є одним із кроків подальшого поглинання Росією території Донецької області, але свідчить воно і про те, що час правління колаборантів на Донбасі добігає кінця. Адміністрація Путіна, зокрема перший заступник керівника адміністрації Путіна Кирієнко, намагаються відтіснити від влади силовиків.

Але про все по порядку.

Вчора, 8 червня, Пушилін здійснив кілька важливих кадрових ротацій. Зокрема, посаду «прем’єр-міністра» «ДНР» втратив Олександр Ананченко, який старанно служив бойовикам чотири роки. До того, як підтверджують відкриті джерела, цей громадянин в обоймі Януковича, а саме – керував фірмою, яку пов’язують з олігархом-втікачем Сергієм Курченком. Тепер Ананченку запропонували очолити «держкорпорацію «Донецькі технології».

На зміну умовно «своєму» Ананченку, Пушилін призначив російського варяга, 36-річного Віталія Хоценка. Перед цим його кандидатуру підтримали «депутати Народної Ради» «ДНР».

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Раніше Хоценко обіймав посаду директора департаменту регіональної промислової політики та проєктного управління міністерства промисловості та торгівлі РФ.

Ексміністр енергетики, промисловості та зв’язку Ставропольського краю Віталій Хоценко став... «прем’єр-міністром» «ДНР». Досі високопоставлені російські чиновники не обіймали посад у квазіреспубліках

Віталій Хоценко народився у Дніпрі (тоді ще Дніпропетровську), закінчив Московський державний університет ім. Ломоносова за спеціальністю «соціологія», магістратуру в Російській академії народного господарства та державної служби і магістатуру Московського державного університету. Закінчив воєнну кафедру в армії не служив.

На старті кар’єри Хоценко працював помічником члена Громадської палати РФ. У 2008 році очолив відділ аналізу та прогнозування в окружній державній телерадіокомпанії «Ямал-регіон». З березня 2010 року – директор департаменту з науки та інновацій Ямалу. Потім був помічником першого заступника губернатора Ямало-Ненецького автономного округу з промисловості, паливно-енергетичного та природно-ресурсного комплексів.

З 2013 по 2019 рік – міністр енергетики, промисловості та зв’язку Ставропольського краю.

За інформацією російських ЗМІ, карколомній кар’єрі Віталій Хоценко завдячує своєму батькові. Павло Хоценко очолював відділ боротьби з організованою злочинністю окружного МВС на Ямалі, дирекцію з розвитку готельного комплексу у Новому Уренгої (місто у складі Ямало-Ненецького автономного округу Тюменської області) і національний парк та заповідник у Сочі.

Ось як відгукнувся про роботу колишнього міністра Хоценка місцевий сайт «Блокнот Ставрополя»: «Найпопулярнішою темою у Віталія Хоценка була цифрова рівність, інтернет при ньому розвивали по всьому краю, включно з невеликими населеними пунктами, у яких навіть води не було, але з’явилося оптоволокно… Найбільшим провалом у промисловості можна сміливо назвати гучні та численні заяви, що Ставропілля, Карачаєво-Черкесія та Чечня об’єднуються в одну економічну зону зі збирання китайських машин. Однак жодного об’єднання так і не відбулося».

Ще однією цікавою віхою життя майбутнього розбудовника «ДНР» є участь у конкурсі «Лідери Росії». Це флагманський проєкт президентської платформи «Россия – страна возможностей». Одним із наставників проєкту та його куратором є Сергій Кирієнко. Той самий Кирієнко, який у розпал російсько-української війни став куратором відносин Кремля з терористичними організаціями «ЛНР» і «ДНР», змінивши Дмитра Козака, який відповідав за реалізацію «мінських угод».

Хоценко у березні 2019 року вийшов до фіналу конкурсу «Лідери Росії». Після цього його чиновницька кар’єра знову злетіла – він перебрався до Москви, у міністерство промисловості та торгівлі. Тепер протеже Кирієнка відправили в Україну, у фейкову «Донецьку народну республіку». Російські ЗМІ подають це як жест доброї волі від кремлівського уряду «народу Донбасу»

«Те, що Росія пропонує такого сильного російського управлінця, буде сприйняте мешканцями «ДНР» як доказ серйозності її намірів довести до кінця процес інтеграції. Для них важливо не бути покинутими. І коли приходить молода людина з хорошим бекграундом, з чудовою освітою та різнобічним управлінським досвідом, це свідчить про те, що планується велика серйозна робота з інтеграції», – висловив думку російський політолог Володимир Шем’якін виданню «Комерсант».

Заміна місцевого «глави уряду ДНР» на росіянина свідчить про те, що всі колаборанти йдуть в утиль, а влада передається росіянам напряму, вважає радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначає, що під час візиту Пушиліна та Кирієнка у Маріуполь їх не супроводжував взагалі ніхто з місцевих колаборантів.

«Більш того, центр периметру безпеки з концентрацією поліцаїв та МГБ/ФСБ буде влаштовано у Новоазовську, де вже оселився корпус кадировців, які контролюють Маріуполь та район, – зазначає Андрющенко і пояснює, про що це, на його думку, свідчить. – По-перше, всі колаборанти йдуть в утиль, а влада передається росіянам напряму. По-друге, сценарій контролю Маріуполя через маргіналізацію та бандитизм входить в дію. Ну й головне. Ніяких референдумів. Ніяких гречок. Пряма інтеграція в Росію набирає обертів».

Нагадаємо, що раніше ватажок «ДНР» Пушилін казав, що питання «референдуму» про «приєднання» до РФ буде піднято, тільки коли рашисти окупують весь Донбас. Кирієнко, за даними ЗМІ, підтримує ідею «референдумів» на всіх окупованих Росією українських територіях. Як повідомляє російська служба ВВС, схоже, що він приїхав готувати «референдуми» про «включення до складу Росії», за аналогією з Кримом, у Херсонській області, у Запорізькій (підготовку підтвердила фейкова «глава військово-цивільної адміністрації» Мелітополя Галина Данильченко). Призначення Хоценка може свідчити про рух у тому ж напрямку і на Донбасі.

Водночас радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко зауважує, що призначення нового керівника «ДНР» – це пробна куля, щоби оновити усю середню ланку (рівень губернаторів у РФ). Причому це оновлення замислюється і для ослаблення силовиків.

«Страшний сон російських силовиків стався: їх почала відтісняти у владній вертикалі «секта методологів» на чолі з керівниками російської адміністрації президента Антоном Вайно та Сергієм Кирієнком. Кирієнко і вся група так званих технократів, неймовірно цинічні і не мають жодних моральних принципів. Вони хочуть влади і зараз вони як ніколи близькі до цього. Але вони неймовірно обережні і тому ніяких різких кроків не буде. Зараз, вони, як ніхто інший, зацікавлені в Путіні, – пояснює Денисенко. – Саме Кирієнко продав Путіну ідею повної анексії захоплених територій. І ідея анексії стане головною на осінніх регіональних виборах. Погіршення рівня життя потрібно чимось перебивати. Їхня головна задача – щоби кореляція «війна-погане життя» не об‘єдналися в єдиний мессидж. Тому росіянам будуть пропонувати різні проміжкові конструкції і одна з них «зате ми звільнили території і приєднали їх до Росії».

Про те, що інтеграція «ДНР» у лоно Росії відбувається пришвидшеними темпами, свідчать й інші «укази» Пушиліна. Одразу після кадрового рішення щодо Хоценка було вирішено призначити «заступником прем’єр-міністра» «ДНР» ще одного росіянина – Євгенія Сонцева.

Російський залізничник Євгеній Сонцев тепер «заступник прем’єр-міністра» «ДНР» (фото з відкритих джерел)

Раніше Сонцев обіймав посадупомічника міністра будівництва та ЖКГ Росії і очолював дирекцію з комплексної реконструкції залізниць та будівництва об’єктів залізничного транспорту (це філія Російської залізниці ОАО «Российские железные дороги»).

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Крім цього, Денис Пушилін запустив до своєї канцелярії маститого будівельника з партії Путіна «Єдина Росія», а нині заступника губернатора Липецької області Олександра Костомарова. Тепер росіянин при новій «посаді», «перший заступник керівника адміністрації глави» «ДНР».

Протягом 2005-2009 років росіянин Олександр Костомаров розбудовував у Челябінську партію Путіна (фото з відкритих джерел)

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У «ЛНР» тим часом призначення, щоправда тільки одне. Заступником голови «уряду ЛНР» став колишній віце-губернатор Курганської області Владислав Кузнецов.

У Кремлі вже встигли привітати усі ці «кадрові ротації». Речник Путіна Пєсков заявив, що Кремль «розраховує, що нові призначенці дійсно внесуть вклад у переході на траєкторію розвитку».

Віталій Тараненко, «Главком»