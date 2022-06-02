100 днів «спецоперації». Яку ціну платять росіяни за війну в Україні

За найскромнішими підрахунками, війна висмоктує з РФ по $15,5 млн щогодини

«Блискавична» спецоперація президента Росії Володимира Путіна в Україні ось вже підійшла до 100-денної позначки. Аналітики до цієї дати роблять ключовий висновок: російським військам так і не вдалося забезпечити перевагу, попри те, що Кремль кидає мільярди доларів у воєнну кампанію. Про це пише Newsweek.

«Первинний план Росії полягав у тому, що це буде війна на знищення: 48-72-годинна кампанія розгромить український уряд, його лідерів буде заарештовано або вбито. Натомість Путін планував створити новий уряд для виконання його вказівок», – нагадує професор політології Північно-Західного університету (штат Ілінойс) Вільям Ріно.

Крейсер «Москва» затонув 14 квітня після влучання ракет

«Натомість українці відбилися, і тепер ми допомагаємо їм триматися у боротьбі», — сказав він, додавши, що «російська армія виявилася не такою вже й визначною».

Оцінки щодо сум, які РФ витрачає на війну, розбігаються, але очевидно одне: Путін змушений платити своїм військовим, країна-агресорка вже зазнала космічних видатків через небачені обсяги використання незліченної кількості зброї, зокрема ракет, армія РФ втратила чимало військової техніки та принаймні один дуже дорогий військовий корабель. (Російський флагманський крейсер «Москва» вартістю $750 млн затонув у Чорному морі в середині квітня.)

Втрати Росії на 1 червня

За даними Мінфіну Росії, у квітні «на національну оборону» було витрачено 628 млрд рублів з федерального бюджету. Це приблизно 21 млрд рублів або понад $330 млн на день. Тобто на війну в Україні росіяни витрачають щогодини близько $15,5 млн.

Разом із тим, цифри, які наводить Мінфін РФ, можуть бути суттєво заниженими. Головний редактор військового видання Sofrep Шон Спунтс зазначив, що, за його підрахунками, Росія витрачає близько $900 млн на день на підтримку своїх військових зусиль. Спунтс отримав таку цифру, коли підрахував зарплати військовослужбовців, вартість боєприпасів, а також тисячі одиниць крилатих ракет, які були використані під час війни, вартість яких становить приблизно $1,5 млн за одиницю.

Разом із тим, цифри, які наводить Спунтс, також занижені, оскільки не враховують впливу жорстких економічних санкцій, запроваджених проти Росії. Ці санкції можуть залишатися в силі, навіть якщо Росія виведе свої війська. Принаймні, такою є позиція Сполучених Штатів.

Попри шалені витрати, експерти відчувають, що Путін готовий платити далі таку високу ціну за вторгнення. «Поточна стратегія Путіна полягає в тому, щоб російська армія вела війну на виснаження протягом тривалого періоду, аби окупувати східну Україну», – вважає доцент політичних наук Університету Нью-Гемпшира Лоуренс Рірдон.

«Путін вважає, що демократії слабкі і поступово втрачатимуть інтерес до витрачання грошей платників податків на підтримку українських військових, особливо тому, що вторгнення мало руйнівний вплив на глобальні постачання енергії та продовольства. Таким чином, Путін веде гру вдовгу і готовий витрачати по $300 млн на день або більше, щоб придушити український опір і підтримку Заходу Зеленського».

Майкл Кіммідж, професор історії Католицького університету США і колишній співробітник відділу планування політики у Держдепартаменті, переконаний: Путін не вважає, що його армії важко воювати.

«Як Путін оцінює перебіг війни, можна тільки здогадуватися. Я не можу уявити, щоб його радники сказали йому, що він програє, або що він думає, що програє», – зазначає він.

Наталія Сокирчук, «Главком»