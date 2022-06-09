Литва вимагатиме включення Гундяєва у сьомий пакет санкцій

Розслаблятися не час – Гундяєва можуть включити до сьомого санкційного пакету Євросоюзу

Санкції проти патріарха Московського уже були погоджені усіма членами Євросоюзу

Литва буде наполягати на включенні до наступного санкційного списку Євросоюзу керівника Російської православної церкви Кирила, бо докази та правові підстави для цього є зрозумілими. Про це заявив журналістам міністр закордонних справ балтійської країни Габріелюс Ландсбергіс.

«Це треба робити, бо існує чіткий і недвозначний пакет доказів для включення патріарха Кирила (до списку підсанкційних осіб)», – пояснив очільник литовського МЗС.

Ландсбергіс зазначив, що під час обговорення шостого пакету санкцій посли та лідери усіх 27 країн Євросоюзу схвалили включення до нього Кирила (Гундяєва).

«Була досягнута політична домовленість, але з яких причин його виключено зі списку, я не можу відповісти», – виправдовувався перед пресою Габріелюс Ландсбергіс.

Втім, додав міністр, оскільки є пакет доказів та приклад практичної домовленостей, Литва вимагатиме повернутися до цього питання під час обговорення наступного пакету санкцій.

Нагадаємо, що виключення патріарха Кирила із санкційного списку у шостому пакеті Євросоюзу розкритикував і високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Він назвав цю подію межею зовнішньої політики Союзу, заснованої на одностайності.

ЗМІ повідомляли під час процесу обговорення деталей шостого санкційного пакету, що не запроваджувати проти Гундяєва санкції вимагала Угорщина.