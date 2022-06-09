Хто стане «віце-королем Донбасу»? ЗМІ назвали ім'я

Останніми днями він відвідував Херсон та Мелітополь. Після цих візитів призначені Кремлем очільники цих міст знову заявили про підготовку так званого референдуму про входження територій до складу Росії.

Цікаво, що у цей же день колишній народний депутат України Олексій Ковальов завив, що він перебуває у Херсоні, підтримує російську окупацію та поїхав туди на зустріч саме із Кирієнком.

Наближені до російської влади джерела «Медузи» навіть назвали Кирієнка «віце-королем Донбасу».

На цей час досі невідомо, коли можуть бути призначені такі псевдореферендуми, й коли у Кремлі оголосять остаточне рішення про долю окупованих територій.

Раніше рашистський посіпака Денис Пушилін зізнався, коли окупанти планують провести «референдум» про включення ОРДЛО до складу Росії.