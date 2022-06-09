Хто стане «віце-королем Донбасу»? ЗМІ назвали ім'я
Кирієнко зараз є одним з наближених до Путіна та займається питаннями окупованої частини України
Ввечері 8 червня 2022 року стало відомо, що ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін розпустив так званий «уряд ДНР». Російські ЗМІ вже повідомили, хто ймовірно стане новим очільником цього «уряду», а опозиційне видання «Медуза» розповіло, хто зраз у Кремлі є куратором напрямку окупованої частини України і Донбасу, зокрема.
У цей же день стало відомо, що депутат Верховної Ради України Олексій Ковальов співпрацював з окупаційною адміністрацією та перебуває у Херсоні. ЗМІ вважають, що новою ключовою фігурою в окупаційній владі Донбасу стане Сергій Кирієнко.
Російське видання «Медуза», що у Росії визнане «іноагентом», 8 червня опублікувало матеріал про першого заступника голови Адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка.
За інформацією джерел «Медузи», Кирієнко зараз є одним з наближених до Путіна людей та займається питаннями окупованої частини України (не тільки Донбасом, але й захопленими частинами Херсонської та Запорізької областей). Слуга Кремля активно відвідує окуповані міста. Зокрема, це він відкривав відомий пам’ятник бабусі з червоним прапором у Маріуполі.