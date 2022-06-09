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    Політика

    Хто стане «віце-королем Донбасу»? ЗМІ назвали ім'я

    Пушилін та&nbsp;Кирієнко - Хто стане «віце-королем Донбасу»? ЗМІ назвали ім'я
    Пушилін та Кирієнко
    фото із соціальних мереж

    Кирієнко зараз є одним з наближених до Путіна та займається питаннями окупованої частини України

    Ввечері 8 червня 2022 року стало відомо, що ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін розпустив так званий «уряд ДНР». Російські ЗМІ вже повідомили, хто ймовірно стане новим очільником цього «уряду», а опозиційне видання «Медуза» розповіло, хто зраз у Кремлі є куратором напрямку окупованої частини України і Донбасу, зокрема.

    У цей же день стало відомо, що депутат Верховної Ради України Олексій Ковальов співпрацював з окупаційною адміністрацією та перебуває у Херсоні. ЗМІ вважають, що новою ключовою фігурою в окупаційній владі Донбасу стане Сергій Кирієнко.

    Перший заступник голови Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко у зруйнованому Маріуполі вітає військових РФ

    Перший заступник голови Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко у зруйнованому Маріуполі вітає військових РФ

    Російське видання «Медуза», що у Росії визнане «іноагентом», 8 червня опублікувало матеріал про першого заступника голови Адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка.

    За інформацією джерел «Медузи», Кирієнко зараз є одним з наближених до Путіна людей та займається питаннями окупованої частини України (не тільки Донбасом, але й захопленими частинами Херсонської та Запорізької областей). Слуга Кремля активно відвідує окуповані міста. Зокрема, це він відкривав відомий пам’ятник бабусі з червоним прапором у Маріуполі.

    Останніми днями він відвідував Херсон та Мелітополь. Після цих візитів призначені Кремлем очільники цих міст знову заявили про підготовку так званого референдуму про входження територій до складу Росії.

    Цікаво, що у цей же день колишній народний депутат України Олексій Ковальов завив, що він перебуває у Херсоні, підтримує російську окупацію та поїхав туди на зустріч саме із Кирієнком.

    Наближені до російської влади джерела «Медузи» навіть назвали Кирієнка «віце-королем Донбасу».

    На цей час досі невідомо, коли можуть бути призначені такі псевдореферендуми, й коли у Кремлі оголосять остаточне рішення про долю окупованих територій.

    Раніше рашистський посіпака Денис Пушилін зізнався, коли окупанти планують провести «референдум» про включення ОРДЛО до складу Росії.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ депутат війна ОРДЛО Україна Херсон уряд Денис Пушилін окупація #stoprussia
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    Хто стане «віце-королем Донбасу»? ЗМІ назвали ім'я