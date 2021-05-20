«Великий наступ» чи великі іллюзії. Які оцінки домінують після виступу президента Зеленського

Враження від третьої пресконференції президента розділились

Третя (з часів інавгурації) велика пресконференція президента Зеленського мала символічну «діджиталізовану» назву - «Президент 2.0.» Перше таке спілкування з представниками медіа мало вигляд марафону, що тривав майже пів доби. Навіть своєю локацією – фуд-кортом з бургерами на столах – це дійство мало підкреслювати демократичність та «інакшість» нового президента. Вже наступна пресконференція відбувалася в більш офіційній обстановці, якої Зе на початку свого президентства показово цурався: на галявині в урядовому кварталі біля Маріїнського парку.

Цьогоріч голова держави зустрівся із пресою на заводі «Антонов». До ангару з літаками журналістів везли на автобусах. Місце проведення заходу мало символізувати своєрідний перехід від старого, що лишилось від попередників, до нового, що уособлює прогресивний президент.

Зеленський пояснив проведення пресконференції саме в цьому місці тим, що має намір підняти Україну, як злітають літаки «Антонов». Він нагадав, що Україна побудувала легендарну «Мрію», а тепер виробляє нові Ан-178, фюзеляж якого сьогодні презентували журналістам. Після демонстрації роликів про 30-річчя незалежності Зе перейшов до відповідей на питання преси. Ніяких 14-годинних марафонів, як було на початку його президентської каденції, звісно, вже не буде. Президент «у зв’язку із зайнятістю» вклався в три години – за цей час йому встигли поставити питання представники 28 з сотні акредитованих ЗМІ. «Главкому» слова не дали.

Після звільнення прессекретарши Зеленського Юлії Мендель процес модерувала голова пресслужби виборчого штабу команди Зеленського, вихідця з «кварталівської» команди Ірина Побєдоносцева. Президент протягом цього дійства часто помітно нервував, переходив з журналістами на особистості, але загалом почувався цілком впевнено. Не обійшлося без відверто медійних жестів на кшталт демонстрації особистого листування з обвинуваченою у вбивстві Павла Шеремета Яною Дугарь, чи показової відмови від чаю, поки його не принесуть всім іншим. Окрему увагу Зеленський приділив неодноразово анонсованій боротьбі з олігархами, з якими хоче розібратися окремим законопроектом, винесенню питання вирішення конфлікту на Донбасі на референдум, повторив бажання провести особисту зустріч з Волоодимиром Путіним та досить різко висловився щодо мера Києва Віталія Кличка, з яким Банкова увійшла у відверту конфронтацію. Також варто відзначити неприкритий «наїзд» президента на попереднє керівництво «Нафтогазу» та непрямий – на олігарха Ріната Ахметова, який вважається цілком лояльним до влади.

«Главком» зібрав перші враження від третьої пресконференції президента. Вони, м’яко кажучи, розділились. Цікаво, що багато членів пропрезидентської фракції заявили, що взагалі не слухали голову держави, бо були зайняті сьогодні у Верховній Раді.

«Зеленський увійшов в образ Лукашенка»

Андрій Золотарьов

політтехнолог

Зрозуміло, що фан-клуби Порошенка та Медведчука будуть плюватися, казати, що це було огидно та шукати бліх. Але цільовій аудиторії прихильників Зеленського його прес-конференція «зайде». Він не намагався перетягнути на свій бік опонентів. Його електорат у нього зберігся, більш того, за останні два місяці вдалося зупинити тенденцію падіння рейтингу і навіть трохи його додати. По соціології, якою я володію, у Зеленського є плюс 6% на Заході, плюс 4% в Центрі і навіть плюс 1% на Південному Сході. Це якраз пов’язано з тим, що він почав рубати з плеча. Увійшов в образ Лукашенка, особливо коли сказав сьогодні, що абстрагується від законності. До гострих питань Зеленський був готовим та політтехнологічно своєї мети досяг – він продемонстрував аудиторії готовність комунікувати та пояснювати свої дії. Для людини, яка добре розуміється в подіях, це залишало враження сюреалізму, але для масової аудиторії це все, порізане на відеошматки, буде нормально.

«Зеленський змінив свій імідж на більш брутальний»

Олексій Гончаренко

народний депутат, «Європейська солідарність»

Я дивився цю конференцію шматками і нічого нового не почув. Жодної новини. Ми що – не знали, що у нас проблема з «Півничним потоком-2»? Так цим два роки треба було займатися, а не зараз констатувати.

Він просто вмив руки по справі Шеремета – сказав, що нічого не знає. А нащо він ходив свого часу на пресконференцію, коли затримували ймовірних вбивць?

Зеленський трошки змінив свій імідж на більш брутальний з більш хамським відношенням до журналістів і взагалі до всіх. З Мендель було цікавіше.

«Слухати це було не цікаво»

Ярослав Железняк

голова фракції «Голос»

Особисто для мене ця прес-конференція була ніякою. Я думав, що він скаже: протягом цього терміну я зроблю те й те, а за інший час каденції зроблю те й те. А слухати загальні фрази, які вже казали або голова ОП Єрмак, або його радники, було не дуже цікаво.

«Єрмак є одним з головних бенефіціарів цієї пресконференції»

Володимир Фесенко

політолог

Були епізоди, коли від надто нервував та був різкуватим. Але сама прес-конференція з точки зору наповнення, різноманітності тем, гостроти питань більше сподобалась, ніж попередня. Перед нею було просто більше актуальних тем, які стали інформаційними приводами. Були важливі меседжі з приводу відставлених міністрів Криклія та Петрашка, які залишаються в президентській команді. Добре, що зачіпили тему про контроль держави над держкомпаніями, тему про референдум на Донбасі. Це, дійсно, топ-новини.

А от коли президента запитали про Кличка, очевидно було, що у президента є емоції, можливо, навіть особисті. Підозрюю, справа тут не тільки в можливих президентських амбіціях Кличка, тут може бути щось інше.

При цьому президент двічі в позитивному контексті самостійно згадав про голову свого Офісу Андрія Єрмака – те, що хабарів, на відміну від оточення Кличка не бере, та багато робить для переговорного процесу на Донбасі. Це свідчить про те, що позиції голови ОП дуже міцні, і він є одним з головних бенефіціарів цієї пресконференції.

Слова президента про те, що в СБУ досі лишилося багато людей зі старої влади, яким він не довіряє, можна розцінювати як камінь в город голови спецслужби пана Баканова.

На критичне питання про голову МВС пана Авакова Зеленський не дав чіткої відповіді, але при цьому на початку прес-конференції розповів про двох «злодіїв в законі», яких спіймали якраз напередодні. Тобто Аваков зробив такий подарунок президенту на два роки його каденції, а той одразу ним скористався. Це було питання від «5 каналу», і відповідь є зайвим підтвердженням, що не буде звільнення Авакова за проханням Порошенка та його людей. І чим більше будуть не тільки Порошенко, а й інші політичні сили вимагати звільнення Авакова, тим менше на це шансів.

Коли президента запитали про Кличка, очевидно було, що у президента є емоції, можливо, навіть особисті (фото пресслужби президента)

Реакція в соцмережах

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у себе у Facebook продовжив «авіаційну» тему Зеленського. Так, одразу після закінчення заходу він опублікував пост, у якому назвав атмосферу, що панувала під час звітування Зеленського перед журналістами «надихаючою, як під час польоту».

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час пресконференції Володимира Зеленського

«Недарма прес-конференція проходила в ангарі заводу «Антонов» на фоні літака Ан 124-100», – додав Єрмак, який був присутнім на заході разом з іншими «топами» Офісу президента – Кирилом Тимошенком та Сергієм Шефіром.

Стиль спілкування топ-посадовець з Банкової визначив як «енергійний, драйвовий та чесний». Глава ОП також не упустив нагоди назвати главу держави своїм другом.

До слова, користувачі соцмереж стверджують, що піарники Зеленського «позичили» лозунг «Президент 2.0», написаний на банерах біля імпровізованої сцени, у… росіянина. Так, за даними політичного аналітика Володимира Горбача, у 2019 році з’явився рекламно-презентаційний фільм російського журналіста Алєксєя Півоварова «Президент 2.0» про чинного президента Казахстану Касым-Жомарта Токаєва.

Опоненти Зеленського – особливо ті, які нині опинилися поза активною політикою – не змогли пройти повз і не прокоментувати підсумкову прес-конференцію глави держави. Так, конкурент Зеленського на попередніх виборах, Анатолій Гриценко своє негативне враження висловив лаконічно: у красномовному дописі у Facebook.

Експрем’єр Арсеній Яценюк, якого разом з Володимиром Гройсманом та Юлією Тимошенко Зеленський пообіцяв ніколи не брати до уряду «з їхнім досвідом», прокоментував слова глави держави у Facebook.

«Незалежні аналітичні організації з цифрами довели, що жоден уряд не повторив того темпу реформ моїх урядів 14–16 років. Десь у цей час Володимир Олександрович давав черговий успішний корпоратив», – зазначив він.

Наприкінці ж допису додав: не так і хотілося б йому в уряд при чинному президенті. «Повторю, що говорив не раз: я не збирався і не збираюся у команду Зеленського. Довіра народу, а не окремих персоналій, – ось мета справжнього політика. І ця довіра має бути отримана на виборах», – дописав він.

У свою чергу Володимир Гройсман у себе на сторінці одразу ж видав анонс участі в одній з програм на телебаченні, де обіцяв прокоментувати випад президента. Юлія Володимирівна ж не поспішає з коментарями.

Політтехнолог Дмитро Раїмов вважає, що підсвідомо Зеленський видав багато своїх справжніх думок, які не захотів оголосити публічно.

Колишній нардеп Віктор Уколов побачив у відповідях Зеленського невпевненість і відчитав за те, що той не зміг назвати Путіна вбивцею. Нагадаємо, що так його назвав нинішній президент США Джо Байден, що спричинило майже міжнародний скандал.

Потролив свого колишнього патрона і ексчлен «Слуги народу» Олександр Дубінський. Він відмітив, що президенту важко даються публічні виступи без суфлера.

А от учасник Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш, який неодноразово висловлювався про можливий вихід з неї, навпаки, президенту вірить. Хоч і визнає, що той «плаває» в багатьох питаннях.

Павло Вуєць, Наталія Сокирчук, «Главком»