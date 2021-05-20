Ситуація на Донбасі на 99% залежить від РФ – Зеленський

Зеленський назвав ситуація з війною на Донбасі одним з найскладніших кейсів у світовій практиці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чіпляється щосили, щоб не допустити заморожування конфлікту на Донбасі. Але ситуація на 99% залежить від Російської Федерації. Про це президент Зеленський заявив на пресконференції з нагоди свого дворічного перебування на посаді.

За його словами, ситуація з війною на Донбасі є одним з найскладніших кейсів у світовій практиці.

«У нас шахова партія, в якій ви відразу, незважаючи на те, що ви білі, були без половини фігур. Без багатьох речей, які б мені дуже допомогли. Дійсно, 99% залежить від Росії. Я не знаю, чи можуть вони цим пишатися або навпаки. Але питання про замороження конфлікту – це той 1%, про який я говорю відверто, за який зачепився я... Ми чіпляємося за цей відсоток, щоб не заморозити конфлікт», – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що простіше було б заморозити його.

«У цьому немає «зради», все буде нормально політично... Ну не вийшло, ще прийде час. Багато країн так живуть. Я не боюся питань, не боюся гарячих голів... я точно розумію, що роблю, куди йду і для чого», – додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, де може відбутися його зустріч з Путіним.