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    Ситуація на Донбасі на 99% залежить від РФ – Зеленський

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    Ситуація на Донбасі на 99% залежить від РФ – Зеленський
    Фото president.gov.ua

    Зеленський назвав ситуація з війною на Донбасі одним з найскладніших кейсів у світовій практиці

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що чіпляється щосили, щоб не допустити заморожування конфлікту на Донбасі. Але ситуація на 99% залежить від Російської Федерації. Про це президент Зеленський заявив на пресконференції з нагоди свого дворічного перебування на посаді.

    За його словами, ситуація з війною на Донбасі є одним з найскладніших кейсів у світовій практиці.

    «У нас шахова партія, в якій ви відразу, незважаючи на те, що ви білі, були без половини фігур. Без багатьох речей, які б мені дуже допомогли. Дійсно, 99% залежить від Росії. Я не знаю, чи можуть вони цим пишатися або навпаки. Але питання про замороження конфлікту – це той 1%, про який я говорю відверто, за який зачепився я... Ми чіпляємося за цей відсоток, щоб не заморозити конфлікт», – зазначив Зеленський.

    Він підкреслив, що простіше було б заморозити його.

    «У цьому немає «зради», все буде нормально політично... Ну не вийшло, ще прийде час. Багато країн так живуть. Я не боюся питань, не боюся гарячих голів... я точно розумію, що роблю, куди йду і для чого», – додав Зеленський.

    Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, де може відбутися його зустріч з Путіним.

    Теги: Росія Донбас Володимир Зеленський
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    Ситуація на Донбасі на 99% залежить від РФ – Зеленський