Зеленський розповів, як йому набридає Кличко

«Він регулярно мені дзвонить, пише, записується на прийом, приходить» – поскаржився Зеленський на Кличка

Президент Володимир Зеленський розповів журналістам про свої стосунки з мером столиці Віталієм Кличком. З розповіді президента стало зрозумілим, що Зеленський уникає зустрічі з київським міським головою, який «постійно дзвонить, приходить і записується на прийом». Про це Зеленський розповів в ході пресконференції 20 травня.

На запитання журналістки, «що вам зробив Кличко», президент відповів, що «нічого не зробив», однак він є головою Київської міської адміністрації – тобто представником президента у Києві.

«Нічого не зробив. Мене нічого не пов'язує з паном мером, крім одного – так і є, це моя вертикаль. Глава КМДА – це президентська вертикаль, хоче він цього чи ні», – заявив Зеленський у відповідь про причини тиску на Віталій Кличко і нещодавніх обшуків в його будинку.

«Мені здається, він дуже неправильно себе публічно поводить. Краще було б запитати, що він від мене хоче. Він регулярно мені дзвонить, пише, записується на прийом, приходить. [...] Він звертався до мене, щоб я його не звільняв з посади голови КМДА», – заявив президент.

«Але не треба красти гроші з бюджету України», – додав Зеленський. Глава держави підтвердив, що в його оточенні «були люди», які підтримували звільнення Кличко, але він пішов на зустріч мера.

У відповідь на питання про те, чи вважає він Кличко своїм конкурентом на наступних виборах президента, президент запропонував звернутися до соцопитування, «в яких все видно».

«Глава мого Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти», – додав Зеленський, зазначивши також, що він ще не вирішив йти на другий термін, а Кличка вибрав Київ, але не Україна.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура спільно з теруправлінням Державного бюро розслідувань у Києві провела обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації. Кримінальне провадження розпочато за фактом можливих протиправних дій державного реєстратора, які виразились у незаконній реєстрації права власності на незавершений об’єкт будівництва по вул. Редутній, а саме 6-поверховий офісний комплекс.

Також минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Мер Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

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