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    Зеленський показав журналістам своє листування з фігуранткою справи про вбивство Шеремета

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    Володимир Зеленський стверджує, що листується з Яною Дугарь - Зеленський показав журналістам своє листування з фігуранткою справи про вбивство Шеремета
    Володимир Зеленський стверджує, що листується з Яною Дугарь
    Скріншот з трансляції

    Президент запевнив, що йому не байдужа доля підозрюваних у справі про вбивство Шеремета

    Президент Володимир Зеленський заявив журналістам, що спілкується із фігурантами справи про вбивство Павла Шеремета.

    Під час зустрічі з представниками мас-медіа Зеленський запевнив, що йому не байдужа доля підозрюваних і він підтримує з ними зв'язок. Зокрема, зі слів президента, сьогодні він листувався з Яною Дугарь. Щоб журналісти повірили йому, Зеленський показав свій смартфон журналісту Максиму Назарову, де останніми у листуванні є смайлик та слово «дякую».

    Перед цим Зеленського запитали, чи буде притягнутий до відповідальності Арсен Аваков за фабрикування справи Шеремета (зокрема, після звільнення із СІЗО Андрія Антоненка), і чи будуть особисто в Зеленського докори сумління, якщо обвинувачення Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь не підтвердяться в суді.

    «Я не хотів би багато коментувати з цього приводу. Я не втручаюся в діяльність правоохоронних органів, діяльність суду, але скажу вам відверто: я знаю детально, що відбувається. І мені не все одно. Якщо незаконно було засуджено цих людей… І те, що вони перебували за гратами – мені не все одно. Доказів стовідсоткових ще немає про те, що вони невинні, і що вони винні – теж не має. І я не знаю, чи пробачить вона мені… От сьогодні зранку Яна Дугарь… Ми переписуємося… Тобто, мені не все одно, що з цими всіма людьми…», – сказав Зедленський.

    Додамо, що 18 травня суд продовжив двом обвинувачуваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Юлії Кузьменко продовжили домашній арешт на 60 діб, Яні Дугарь і надалі залишатиметься звільненою під заставу.

    Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

    12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

    Усі обвинувачені і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що розбіжностей, мовляв, немає). Їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими, заявляючи, що їхня справа «шита білими нитками».

    Спочатку підозрюваних заарештували, однак згодом їм пом’якшили запобіжні заходи.

    Теги: вбивство Павло Шеремет Володимир Зеленський президент журналіст смартфон Яна Дугар
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    Зеленський показав журналістам своє листування з фігуранткою справи про вбивство Шеремета