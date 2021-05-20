Україна без війни та олігархів. Зеленський назвав пріоритети у своїй роботі

Володимир Зеленський 20 травня проводить пресконференцію за підсумками двох років президентства

Зеленський наголосив, що його команда «будує країну без війни»

Сьогодні Володимир Зеленський проводить велику пресконференцію з нагоди другої річниці свого президентства. Насамперед він заявив, що бачить майбутню Україну без олігархів.

«Ми будуємо країну без олігархів. Я думаю, ви вже відчуваєте перші наші кроки. Країна - для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes. Де держава допомагатиме бізнесу, а не бізнес житиме за рахунок держави. Країна, яка самостійно захищає свій суверенітет і сама проводить свою санкційну політику: проти контрабандистів, пропагандистів, злодіїв в законі спиртовиків тощо… Будуємо країну, де поважають закон», – зазначив Зеленський.

Він додав, що пріорітетом влади є судова реформа. Також Зеленський підкреслив, що іншим пріорітетом є підвищення зарплат українців.

Водночас він наголосив, що його команда «будує країну без війни» та додав, що в цьому покладається на українську армію.

Як відомо, 20 травня опівдні президент Володимир Зеленський зібрав велику пресконференцію з нагоди другої річниці з дня інавгурації. Він зустрівся з журналістами на території авіаційного заводу «Антонов».

Як повідомила журналістка «Главкому», біля входу прийшов мітинг «Демсокири». Активісти розмістили на парканах банери з написом «Єрмака – до Сибіру» та «Досить брехні!».

За попередньою інформацією, захід триватиме до трьох годин – Зеленський планує відвідати сьогодні позачергове засідання Ради, яке розпочнеться о 16 годині.

Напередодні стало відомо, що пресконференція пройде на території авіаційного держпідприємства «Антонов». Відомо, що тема пресконференції присвячена досягнутими результатами за два роки на посаді глави держави. Також Зеленський розповість про плани у подальшій діяльності.

В анонсі від Офісу президента зазначено, що через вимоги карантину кількість представників ЗМІ на територію проведення заходу може бути обмежена.

Сьогоднішня велика пресконференція Зеленського є вже третьою за рахунком за час його перебування на посаді президента.

У минулому році захід проходив під відкритим небом в парковій частині Маріїнського палацу і тривав близько трьох годин. Кількість учасників тоді також обмежили - по одному журналісту і фотографу від кожного ЗМІ. Причому деяким журналістам відмовили в акредитації.

Два роки тому, у 2019-му, відбулась інавгурація Зеленського.