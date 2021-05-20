Зеленський пропонує винести питання Донбасу на референдум

За словами Зеленського, перший всеукраїнський референдум може бути присвячений врегулюванню ситуації на сході України

За словами Зеленського, перший всеукраїнський референдум може бути присвячений врегулюванню ситуації на сході України

Питання винесуть на обговорення, якщо військові та дипломатичні шляхи припинення війни на сході України виявляться неефективними

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання ситуації на Донбасі можуть винести на загальнодержавний референдум.

«Формат референдуму буде ініційований народом України. Я буду там технічно робити свою роботу. Щодо змін до Конституції, то це вже ініціатива президента України, може бути. Такі питання є», – підкреслив президент.

За словами Зеленського, до референдумів він ставився б дуже обережно.

«Щодо державного референдуму, я вважаю на сьогодні, що це має бути найголовніше питання, яке у нас на сьогодні є – я вважаю, що це ситуація на Донбасі. І я впевнений, що через деякий час, тому що у нас декілька планів - A, B, C - щодо припинення війни та повернення наших тимчасово окупованих територій і людей, ми представимо на розгляд суспільства саме референдум із такою тематикою. Це може бути один із планів, якщо не спрацює інший», – додав глава держави.

Також Зеленський назвав видачу російських паспортів мешканцям тимчасово окупованих територій першим кроком до анексії.

«Це точно перший крок, тому що те ж саме відбувалося в Криму. Кримчанам роздавали російські паспорти. І це велика проблема», – зазначив Зеленський у відповідь на запитання, чи вважає він російську паспортизацію тимчасово окупованих територій фактично анексією.

Також в ході пресконференції назвав свої головні пріоритети: країна без олігархів, без війни і беззаконня.

Як відомо, майже 530 тисяч жителів окупованих районів Донбасу отримали російські паспорти.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорила видачу своїх паспортів в окупованому Криму та на Донбасі.

Додамо, що жителів окупованого Донбасу хочуть примусити голосувати на виборах до Держдуми Росії.

На початку травня пресцентр російського МВС прозвітував про 530 тисяч паспортів, розданих мешканцям на непідконтрольній українській владі території.