Ніякі «інвестняні» Зеленського не залучать інвестиції в умовах боргів зеленій енергетиці, – нардеп

Гончаренко зазначив, що держава порушує свої зобов’язання перед інвесторами та не виплачує борги

Ніякі так звані «інвестиційні няні» від України не зможуть залучати більше інвестицій для держави за кордоном в умовах невиконання існуючих зобов’язань та боргів перед інвесторами у відновлювану енергетику України.

Про це з трибуни парламенту заявив нардеп Олексій Гончаренко, критикуючи владу за те, що вона не займається економічними і стратегічними проблемами держави.

«За «папередников» у нас 4 роки ВВП зростав, а тепер падає. Чому? Тому що у президента Зеленського немає ніякого курсу який він реалізовує в напрямку розвитку економіки держави», – сказав Гончаренко.

«Які нам допоможуть «інвестиційні няні», яких інвесторів ми чекаємо (а без них не буде росту економіки), якщо держава й далі порушує угоди з інвесторами у відновлювану енергетику», – підкреслив депутат.

Також він зазначив, що держава порушує свої зобов’язання перед інвесторами та не виплачує борги.

«Обдурили один, другий, третій раз .. Зараз борги не сплачуєте. Скажіть хто повірить, що в цю країну можна принести бодай один долар, якщо те що сюди приноситься не працює, а уряд і Верховна рада не виконує свої зобов’язання», – сказав депутат.

Окрім того він підкреслив про проблеми з імпортом електричного струму, який коштує значних грошей для держави-агресора, і при цьому не стимулює розвиток енергетики в Україні.

«Скільки ми будемо купувати російську і білоруську електроенергію, відправляючи мільярд гривень країні агресору і яка під санкціями. Замість того, щоб розвивати власне», – зазначив нардеп.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів погодив законопроект з поправками до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою в діапазоні 3,2-40%.

Раніше під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ-асоціації заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з поновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату та унеможливить залучення коштів в нові екологічні проекти .

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка знаходиться у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання по виплатах за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

За інформацією партнера київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, після першого арбітражного позову компанії Modus Energy можуть подати аналогічні позови ще до 10 інвесторів в зелену енергетику України.

На думку керуючого партнера консалтингової компанії IMEPOWER, що працює в тому числі, на ринку «зеленої» енергетики, Юрія Кубрушко, позбавлення виробників електроенергії з енергії сонця і вітру нульової ставки на сплату акцизного податку спровокують інвесторів в такі об'єкти ВДЕ-генерації ініціювати нові арбітражні процеси проти України.

Він зазначив, що проект змін до Податкового кодексу, схвалений 12 травня урядом, згідно з яким пропонується виключити е / е ВЕС і СЕС з групи підакцизних товарів, що не підлягають сплаті цього податку, а відповідно встановити для них ставку в розмірі 3,2%, фактично означають подальше зниження зелених тарифів і рестроспективного зміна законодавства.