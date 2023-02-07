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Запровадити євро, призначити Арестовича до СБУ і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського

демократія
Іван Гавриляк glavcom.ua
Запровадити євро, призначити Арестовича до СБУ і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського
Українці активно пишуть петиції, звертаються до президента із різними проханнями
колаж: glavcom.ua

Топ-20 найекзотичніших свіжих петицій на сайті глави держави

Українців хвилюють абсолютно усі аспекти життя. До такого висновку можна прийти, якщо проаналізував зміст петицій, які громадяни адресують главі держави: від сортування сміття до реформи Укроборонпрому; від піклування про безпритульних собак до перейменування інших країн; від озеленення дахів до відмови від вступу до Євросоюзу; від легалізації проституції до послаблення шкільної освіти і скасування заборони на клонування.

«Главком» відібрав найекзотичніші петиції, присвячені, які з’явилися на сайті Офісу президента лише за останні пару тижнів.

Цікаво, що часом петицій, присвячених одній і тій самій темі, дуже багато, і кожна з них набирає кілька десятків чи сотень голосів. Таким чином, голоси розпорошуються замість того, щоби накопичуватися під одною петицією на конкретну тему.

Як це працює

Громадяни можуть звернутися до президента України з електронними петиціями через спеціальний розділ веб-сайту Офіційного інтернет-представництва Офісу президента України. Після того, як петицію зареєстровано, починається відлік трьох місяців, за які вона має набрати 25 тис. голосів, необхідних для того, щоби петицію розглянув президент. Для того, щоби підтримати вже створену електронну петицію, користувач повинен авторизуватися на сайті, потім перейти на сторінку цієї петиції, ознайомитися з її текстом і натиснути кнопку «Підписатися». Зарахування голосу користувача відбудеться одразу ж.

Просити главу держави у петиції можна не про все. Так, у змісті електронної петиції забороняються:

  • заклики до повалення конституційного ладу України
  • заклики до порушення територіальної цілісності України
  • заклики до вчинення терористичних актів
  • пропаганда війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі
  • посягання на права і свободи людини
  • інформація, що принижує честь і гідність, права і законні інтереси осіб, матеріали та висловлювання, що представляють загрозу національним інтересам і національній безпеці України
  • матеріали порнографічного та сексуального характеру
  • передвиборчі матеріали
  • комерційні та рекламні матеріали.

Перейменувати Україну і… Росію

У кількох петиціях українці просять перейменувати Росію та Україну. Так, громадянин Сергій Котлярський 11 січня зареєстрував петицію щодо перейменування України на Київську Русь.

Запровадити євро, призначити Арестовича до СБУ і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського фото 1

«Час прийшов, це допоможе відновити кордони та врятувати багатьох людей. Ви розумієте, як працює пропаганда», – зазначає ініціатор.

А вже 16 січня громадянин Євгеній Саітов зареєстрував петицію про перейменування Росії.

Запровадити євро, призначити Арестовича до СБУ і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського фото 2

«Пропоную всьому народу України, у тому числі чиновникам і президенту, не вживати назву країни-агресора «Росія» як таку, що суперечить історичним фактам і здоровому глузду. Назва тієї відсталої азіатської країни – Московія», – зазначає ініціатор.

Михайло Шеманський, вимагає «надати право на вето українському народові». «Обираючи представників державної влади, народ України надає їм повноваження приймати закони від свого імені, але часто відбувається так, що новоприйняті закони не відповідають баченню народу на державотворення», – йдеться у тексті петиції, зареєстрованій 11 січня.

Запровадити євро, призначити Арестовича до СБУ і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського фото 3

Шеманський вимагає розробити механізм, за допомогою якого українці зможуть безпосередньо долучитися до прийняття важливих державних рішень – створити таку можливість він пропонує на базі платформи «Дія», у форматі опитувань. Причому опитування він вимагає організовувати щодо всіх без виключення проєктів закону.

Громадянин В'ячеслав Дементьєв 2 лютого зареєстрував петицію, присвячену «міжнародності». Вона так і називається: «Задля міжнародності зробити другою державною мовою англійську».

Запровадити євро, призначити Арестовича до СБУ і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського фото 4

«Хоч і багатьом така зміна, можливо, не сподобається, але вважаю, що це принесе тільки користь. Тим паче, що це буде лише формально на початку, і зміни будуть плавними... Але цьому не статися, якщо не прийняти необхідні міри сьогодні», – зазначає ініціатор.

Ще одна петиція стосується зміни національної валюти з гривні на євро. Її зареєструвала громадянка Альона Діленок 16 січня.

Запровадити євро, призначити Арестовича до СБУ і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського фото 5

«Оскільки Україна є кандидатом на вступ у ЄС, буде більш доцільно ввести дану валюту. Завдяки зміні валюти на євро ми будемо поступово зміцнювати нашу економіку, адже фінансові операції будуть відбуватись у євро. Також слід додати, що в Україну будуть інвестувати у євро. Бізнес, який сьогодні виживає у досить важких умовах, також піде вгору»,– вважає авторка.

Дмитро Волченко 16 січня зареєстрував петицію із пропозицією «повернути статус «Ядерної Держави» Україні, з «усіма необхідними складовими».

Запровадити євро, призначити Арестовича до СБУ і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського фото 6

Громадянин Артем Перейма 3 лютого зареєстрував петицію, у якій пропонує дуже радикально зменшити кількість народних депутатів.

Запровадити євро, призначити Арестовича до СБУ і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського фото 7

«Вважаю, що кількість місць у Верховній раді повинна дорівнювати 24. Витрати на зарплатню слугам більші, ніж на ЗСУ. Тому було би доцільно зробити з кожної області по одному представнику, які б і приймали важливі рішення», – так обґрунтовує свою позицію ініціатор.

Не оминули автори петицій і культурне питання. Зокрема Антон Онищенко 25 січня зареєстрував петицію із проханням не надавати українському письменнику та артисту Сергію Жадану звання Заслуженого артиста України.

Запровадити євро, призначити Арестовича до СБУ і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського фото 8

Найцікавіше – що ініціатор петиції перераховує та визнає усі заслуги Жадана, пише, що він: «має значний вплив на сучасну культуру і розвиток різних галузей мистецтва у нашій країні. Є фронтменом музичних гуртів «Жадан і Собаки» та «Лінія Маннергейма», активним громадянським діячем.... Ще з початку російської агресії у 2014 році засуджує усі військові злочини, що вчинила Росія і активно допомагає військовим на фронті та волонтерам... Майже усі кошти з його тодішніх літературних вечорів, заходів і концертів йдуть на благодійність та допомогу ЗСУ. Та все це не робить виконавця народним артистом! (очевидно, тут ініціатор петиції дещо захопився своєю ідеєю, бо вже говорить про інше звання – «Главком»)».

Кадрові пропозиції

Своє бачення необхідних кадрових перестановок у владі в українців теж є.

Українці вже підібрали заміну міністру оборони Олексію Резнікову. Так, Сергій Бражко у петиції від 6 лютого вимагає призначити міністром оборони України Валерія Залужного, нинішнього головнокомандувача ЗСУ.

Запровадити євро, призначити Арестовича до СБУ і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського фото 9

«Прошу президента України та верховного головнокомандувача ЗСУ Зеленського В.А. призначити генерала Залужного В.Ф. міністром оборони України. У країні війна і людина, яка все життя віддала службі в армії, пройшла всі ланки від керівництва взводом до генерала і командувача ЗСУ, має декілька профільних військових освіт, досвід планування і ведення успішних військових операцій – безперечно краще розуміє стан армії, її можливості та потреби ніж будь-хто інший», – вважає громадянин, попри те, що в Україні міністр оборони – цивільна посада за законом.

Олексій Вереітін 6 лютого зареєстрував петицію щодо призначення Бориса Джонсона головою Донецької ОВА.

Запровадити євро, призначити Арестовича до СБУ і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського фото 10

«Ми, переселенці з Донбасу, (а саме мешканці Донецька) просимо президента Зеленського призначити Бориса Джонсона головою Донецької обласної військової адміністрації. Оскільки заснування міста Донецьк пов`язано з англійським підприємцем Джоном Гьюзом, то є прохання призначити великого друга України з Британщини Бориса Джонсона головою Донецької ОВА», – пише ініціатор.

До слова, серед петицій міститься також ініціатива надати Борису Джонсону громадянство України. Наразі її підписали майже тисяча українців.

Громадянин Станіслав Качанов 27 січня зареєстрував петицію із проханням призначити народного депутата Миколу Тищенка послом у Королівство Таїланд.

Запровадити євро, призначити Арестовича до СБУ і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського фото 11

«Зважаючи на те, що (згідно з даними з відкритих джерел) у Королівстві Таїланд зараз перебуває близько 2 тис. українців, яких «забули від слова зовсім» і відсутність посла України у Таїланді, а також обсяг титанічної роботи, яку проводив і проводить особисто народний депутат Тищенко (причому один, без своєї родини) припускаю, що було би справедливо надати можливість народному депутату Тищенку нарешті возз'єднатися зі своєю сім'єю і особисто допомогти тим 2 тис. людей, яких держава кинула напризволяще під палючим сонцем Таїланду», – йдеться у петиції.

Володимир Ковтун звернувся до президента із проханням призначити Олексія Арестовича головою Служби безпеки, відповідну петицію він зареєстрував 17 січня – у день, коли той подав у відставку.

Запровадити євро, призначити Арестовича до СБУ і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського фото 12

«Відповідні обставини все ж таки не нівелюють його бойовий досвід розвідника та практичні навички, котрі можуть стати у нагоді для збереження територіального суверенітету України. Автор пропонує призначити його головою СБУ, оскільки ця посада є вакантною та потребує негайного призначення кваліфікованого керівника», – зазначає ініціатор.

Військові ініціативи

Андрій Москаленко 26 січня зареєстрував петицію із лаконічною назвою «Не купляти, а виробляти».

Запровадити євро, призначити Арестовича до СБУ і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського фото 13

«Ми можемо і самі, і краще. Частина бюджету, плюс волонтери і у нас все буде. Ця петиція створена, щоби виробляли свої танки і артилерію під натівський калібр», – йдеться у тексті.

Громадянин Максим Полянський 25 січня зареєстрував петицію щодо відновлення крейсера Україна.

Запровадити євро, призначити Арестовича до СБУ і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського фото 14

Анна Карпачова вирішила скористатися досвідом російського терориста і соратника Путіна Пригожина і виступила з ініціативою амністувати усіх в'язнів для подальшої мобілізації – відповідну петицію вона зареєструвала 17 січня.

Запровадити євро, призначити Арестовича до СБУ і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського фото 15

«Люди, які знаходяться у місцях позбавлення волі, живуть коштом платників податків. У зв'язку з війною недоцільно витрачати кошти на порушників закону, які могли би віддати борг Україні та її громадянам що утримували їх власним коштом, та відновити своє добре ім'я. У такому випадку і кошти, що йшли на утримання в'язнів можуть піти на нове озброєння та амуніцію для військових», – йдеться у петиції.

Діджиталізація від народу

Громадянин Андрій Думич перейнявся питанням «дерусифікації інформаційного поля та гаджетів масового вжитку, а саме Аpple». 30 січня він звернувся до президента із проханням «зробити офіційний запит на державному рівні, адресований компанії Аpple, щодо розробки української мови для помічника Siri».

Запровадити євро, призначити Арестовича до СБУ і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського фото 16

«Продукція Аpple на нашому ринку є доволі поширеною, продажі у нас переважають більшість європейських країн та, на жаль, нашої мови для додатку Siri немає, цей момент потрібно неодмінно виправити!», – наголошує ініціатор петиції.

В'ячеслав Дементьєв 27 січня зареєстрував петицію із проханням розробити особливий застосунок: «Розробка Android/Iphone програми для можливості фіксування порушень ПДД (Правил дорожнього руху) кожному громадянину України за допомогою смартфона – фотографії/відео, та увімкненого GPS у якості доказу з місця пригоди/випадку. Обов'язково: відсоткова винагорода із суми штрафу порушника на особистий рахунок громадянина України, який зафіксував порушення».

Запровадити євро, призначити Арестовича до СБУ і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського фото 17

«Дуже здивований, що досі такої системи немає!», – зауважує ініціатор.

Зовнішньополітичні ініціативи

Цікаву петицію зареєстрував 16 січня громадянин Антон Косухін: у ній він просить  заручитися підтримкою Реджепа Тайїпа Ердогана і Сі Цзіньпіна та сісти за стіл переговорів з РФ.

«Поясніть їм, що ми дійсно люди з великої літери!», – просить ініціатор.

Запровадити євро, призначити Арестовича до СБУ і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського фото 18

«Ми дуже співчуваємо загубленим душам, що опинилися на наших землях. Ми тільки хочемо врятувати своїх близьких. Наші методи – то куля в лоб. Інших ліків ми поки не винайшли! Може ви, пане Реджеп Тайїп Ердоган та Сі Цзіньпін, можете порекомендувати якісь інші методи? Є дуже мізерний шанс на примирення, та поки він є. Прошу, панове Реджеп Тайїп Ердоган та Сі Цзіньпін, допоможіть нам його знайти!», – йдеться у тексті.

У петиції також міститься прохання до глави держави не проводити переговори з лідерами Китаю і Туреччини особисто, а зв'язатися по інтернету.

«Не наражайте себе на небезпеку», – просить громадянин Зеленського.

Олександр Волков 2 лютого зареєстрував петицію із пропозицією накласти санкції на главу угорського уряду Віктора Орбана.

Запровадити євро, призначити Арестовича до СБУ і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського фото 19

«На законодавчому рівні припинити роботу з проросійським урядом Орбана, накласти обмеження і висловити недовіру такому проросійському уряду», – просить ініціатор.

Дмитро Поворозник 2 лютого зареєстрував петицію проти вступу України до ЄС і НАТО.

Запровадити євро, призначити Арестовича до СБУ і перейменувати Росію. Про що українці просять Зеленського фото 20

«Подавити прагнення країни вступу до Євросоюзу і НАТО. Підвищення рівня життя і обороноздатності країни можливо досягнути і без вступу у ЄС і НАТО. Закони ЄС тільки подавлятимуть свободу людей різноманітними законами і навряд чи значною мірою впливатимуть на економічний розвиток населення (тільки хіба євроблях кращої якості збільшиться). А з приводу НАТО: наш народ і так немало пережив поколіннями, щоби у майбутньому віддавати життя в різноманітних війнах», – підкреслює ініціатор.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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Теги: петиція міністр пропаганда війна бізнес інтернет українці військові Україна президент благодійність росія Володимир Зеленський

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