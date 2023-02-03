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Петиція про повернення премії військовим набрала необхідну кількість голосів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Петиція про повернення премії військовим набрала необхідну кількість голосів
фото ілюстративне

Петицію було зареєстровано 31 січня і станом на 3 лютого вона набрала більше 26 тис. голосів

Електронна петиція до президента Володимира Зеленського про повернення військовослужбовцям премії 30 тис. грн за три дні набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Про це свідчать дані на сайті Офісу президента.

Відповідну петицію було зареєстровано 31 січня і станом на 3 лютого вона набрала більше 26 тис. голосів. Її ініціатор – Віра Русіна.

«Прошу повернути військовослужбовцям премію 30 тис. грн! Знайшли на чому економити! Депутатам збільшуєте заробітню, а військовим зменшуєте ??! Де логіка? Ми чекаємо нової масованої агресії з боку Росії і водночас урізаємо виплати військовим? Ми просимо Захід про зброю та техніку, а в цей же час перетрушуємо гаманці захисників країни?... Не можна залазити в кишені тих, від кого сьогодні залежить, чи вдасться втримати державу», – йдеться у петиції.

Авторка зазначила, що попередня петиція на сайті президента про підвищення премій військовим (зі 100 тис. до 150 тис. і  з 30 до 50 тис.) за рахунок відміни та зняття надбавок народним депутатам заручилася підписами 28 тисяч українців, і Зеленський дав розпорядження пропрацювати таку можливість, але уряд ухвалює діаметрально протилежне рішення – багатьом знизити розмір премії або взагалі її відмінити.

Нагадаємо, Кабмін забрав доплату у 30 тис. грн на період війни у ряду службовців.

Читайте також: Як зміняться виплати військовим із лютого: хто втратить премії у 30 тис. грн
Теги: ЗСУ війна Володимир Зеленський петиція премія

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